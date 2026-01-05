USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
Новость дня
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

«План Б» для Хаменеи

08:37 828

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи разработал план эвакуации из Тегерана в случае, если его силам не удастся подавить протесты, утверждает The Times со ссылкой на отчет разведки.

В течение последних дней по всему Ирану проходят протесты на фоне экономического кризиса.

Газета пишет, что 86-летний Хаменеи якобы планирует покинуть Тегеран в сопровождении ближайшего окружения, состоящего из 20 помощников и членов семьи, если увидит, что армия и силы безопасности дезертируют, перебегут на сторону протестующих или не будут выполнять приказы.

«План Б» предназначен для Хаменеи и его ближайшего окружения, включая его сына и предполагаемого наследника Моджтабу», — рассказал изданию источник в разведке.

Представитель израильской разведки Бени Сабти считает, что аятолла может бежать в Москву, потому что «другого места для него нет».

The Times напоминает бегство свергнутого Башара Асада в Москву. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл бегство Асада его «личным решением».

У многих ближайших помощников Хаменеи, включая секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, есть родственники за границей, в том числе в США, Канаде и Дубае, указывает газета. В отчете разведки утверждается, что аятолла «ослаб» после прошлогодней 12-дневной войны с Израилем. На протяжении упомянутого противостояния Хаменеи укрывался в бункере. «С одной стороны, он очень идеологически мотивирован, но с другой — прагматичен в своих взглядах: он видит тактический компромисс ради долгосрочной цели. Он мыслит на перспективу», — отмечается в отчете.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, Соединенные Штаты готовы вмешаться, если протесты в Иране будут подавляться с помощью силы. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Лариджани в ответ предупредил, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела республики будет означать «дестабилизацию всего региона» и «подрыв интересов Америки».

«Прекратите угрозы»: Дания и Гренландия резко критикуют Трампа
«Прекратите угрозы»: Дания и Гренландия резко критикуют Трампа
08:52 360
«План Б» для Хаменеи
«План Б» для Хаменеи
08:37 829
На Кубе траур. А Трамп сказал, что Гавана «вот-вот падет»
На Кубе траур. А Трамп сказал, что Гавана «вот-вот падет»
08:24 886
Трамп не верит, что Украина атаковала резиденцию Путина
Трамп не верит, что Украина атаковала резиденцию Путина
08:10 879
Митинги против США на Кубе и в Греции
Митинги против США на Кубе и в Греции объектив haqqin.az
04:04 1534
Безжалостный снос домов на Кубинке
Безжалостный снос домов на Кубинке наш спецреп
03:21 4233
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая! обновлено 23:10
4 января 2026, 23:10 19172
Вместе с Мадуро горит и Хаменеи
Вместе с Мадуро горит и Хаменеи наш комментарий
03:03 3882
Гибель швейцарца – трагедия, убийство русского – неактуальная статистика
Гибель швейцарца – трагедия, убийство русского – неактуальная статистика горячая тема
02:42 3443
Дотанцевался
Дотанцевался
01:18 5386
И Иран горит
И Иран горит персидские мотивы разбираем с легендарным Хасаном Шариатмадари
4 января 2026, 17:32 6973

ЭТО ВАЖНО

«Прекратите угрозы»: Дания и Гренландия резко критикуют Трампа
«Прекратите угрозы»: Дания и Гренландия резко критикуют Трампа
08:52 360
«План Б» для Хаменеи
«План Б» для Хаменеи
08:37 829
На Кубе траур. А Трамп сказал, что Гавана «вот-вот падет»
На Кубе траур. А Трамп сказал, что Гавана «вот-вот падет»
08:24 886
Трамп не верит, что Украина атаковала резиденцию Путина
Трамп не верит, что Украина атаковала резиденцию Путина
08:10 879
Митинги против США на Кубе и в Греции
Митинги против США на Кубе и в Греции объектив haqqin.az
04:04 1534
Безжалостный снос домов на Кубинке
Безжалостный снос домов на Кубинке наш спецреп
03:21 4233
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая! обновлено 23:10
4 января 2026, 23:10 19172
Вместе с Мадуро горит и Хаменеи
Вместе с Мадуро горит и Хаменеи наш комментарий
03:03 3882
Гибель швейцарца – трагедия, убийство русского – неактуальная статистика
Гибель швейцарца – трагедия, убийство русского – неактуальная статистика горячая тема
02:42 3443
Дотанцевался
Дотанцевался
01:18 5386
И Иран горит
И Иран горит персидские мотивы разбираем с легендарным Хасаном Шариатмадари
4 января 2026, 17:32 6973
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться