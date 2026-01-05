«План Б» для Хаменеи

В течение последних дней по всему Ирану проходят протесты на фоне экономического кризиса.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи разработал план эвакуации из Тегерана в случае, если его силам не удастся подавить протесты, утверждает The Times со ссылкой на отчет разведки.

Газета пишет, что 86-летний Хаменеи якобы планирует покинуть Тегеран в сопровождении ближайшего окружения, состоящего из 20 помощников и членов семьи, если увидит, что армия и силы безопасности дезертируют, перебегут на сторону протестующих или не будут выполнять приказы.

«План Б» предназначен для Хаменеи и его ближайшего окружения, включая его сына и предполагаемого наследника Моджтабу», — рассказал изданию источник в разведке.

Представитель израильской разведки Бени Сабти считает, что аятолла может бежать в Москву, потому что «другого места для него нет».

The Times напоминает бегство свергнутого Башара Асада в Москву. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл бегство Асада его «личным решением».

У многих ближайших помощников Хаменеи, включая секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, есть родственники за границей, в том числе в США, Канаде и Дубае, указывает газета. В отчете разведки утверждается, что аятолла «ослаб» после прошлогодней 12-дневной войны с Израилем. На протяжении упомянутого противостояния Хаменеи укрывался в бункере. «С одной стороны, он очень идеологически мотивирован, но с другой — прагматичен в своих взглядах: он видит тактический компромисс ради долгосрочной цели. Он мыслит на перспективу», — отмечается в отчете.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, Соединенные Штаты готовы вмешаться, если протесты в Иране будут подавляться с помощью силы. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Лариджани в ответ предупредил, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела республики будет означать «дестабилизацию всего региона» и «подрыв интересов Америки».