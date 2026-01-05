«Прекратите угрозы»: Дания и Гренландия резко критикуют Трампа

Главы правительств Дании и Гренландии раскритиковали высказывания президента США Дональда Трампа в отношении острова, сделанные им на фоне обсуждения военной операции США в Венесуэле. Премьеры выступили с заявлениями о недопустимости подобных высказываний со стороны американского президента.

Премьер-министр призвала США «прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника, а также в адрес другой страны и другого народа». Она напомнила, что Вашингтон уже получил от Гренландии ответ: остров не продается.

С похожим заявлением выступил и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. «Когда президент Соединенных Штатов говорит, что «нам нужна Гренландия», и связывает нас с Венесуэлой и военной интервенцией, это не просто неправильно. Это неуважительно», - цитирует Нильсена Reuters.

Заявления Фредериксен и Нильсена стали реакцией на высказывания Трампа, сделанные им во воскресенье в беседе с журналистом The Atlantic Майклом Шерером. Журналист обсуждал с президентом США ранее проведенную военную операцию в Венесуэле и захват Николаса Мадуро. На фоне этого Трамп заявил, что Венесуэла, возможно, будет не последней страной для американского вмешательства. «Нам абсолютно точно нужна Гренландия», - сказал глава Белого дома, добавив, что остров «окружен российскими и китайскими кораблями». Президент США заявил, что «другим предстоит решить, что означают военные действия США в Венесуэле для Гренландии». По словам Майкла Шерера, речь в этом высказывании Трампа идет о госсекретаре США Марко Рубио - тот днем ранее призывал «обратить внимание» на ситуацию с Гренландией на фоне военной операции США в Венесуэле и отмечал, что Трамп «решает проблемы», о которых говорит.

«Вчера Марко великодушно отозвался обо мне, - сказал Трамп. - Знаете, я тогда не имел в виду Гренландию. Но нам Гренландия действительно нужна, безусловно. Она нужна нам для обороны».

4 января жена заместителя главы аппарата Трампа Стивена Миллера Кэти Миллер разместила в соцсети X пост, в котором была показана карта острова в цветах флага США. В подписи к изображению было написано «Скоро». Это не осталось незамеченным в Копенгагене. «Моя страна требует безусловного уважения территориальной целостности Дании», - прокомментировал пост Миллер посол Дании в США Йеспер Мёллер Сёренсен. По его словам, Дания и США являются «близкими союзниками и должны продолжать работать вместе как таковые».

Гренландия - автономная область в составе Дании, находящаяся в Арктике. С начала второго президентского срока Трамп не раз говорил, что планирует присоединить Гренландию к США из «соображений национальной безопасности». В конце 2025 года Белый дом назначил спецпосланника по Гренландии, который пообещал работать над тем, чтобы сделать остров частью США.