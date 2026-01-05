Глава СБУ согласился подать в отставку

«На встрече с президентом (Украины, Владимиром Зеленским – ред.) в субботу, после волны публичной поддержки от известных общественных деятелей и военных, руководитель СБУ отказался писать заявление об отставке и переходить в СВР или СНБО.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк согласился подать в отставку. Об этом говорится в опубликованном в «Украинской правде» материале.

Насколько известно «УП», свою позицию Малюк мотивировал тем, что у него на завершающей стадии находится несколько операций масштаба «Паутины», бросать их сейчас было бы преступлением.

Но, мол, если есть такой запрос у президента, то пусть он передает этот вопрос в Раду и парламент определяется», - говорится в статье.

Зеленского отказ генерала Малюка писать заявление возмутил. Советники по коммуникациям отдельно подначивали президента, что кампания поддержки генерала «была организована самой СБУ». Поэтому Зеленский на нервах пригрозил, что может отстранить Малюка от должности, если тот не напишет заявление добровольно. Такие полномочия парламент Украины действительно предоставил президенту в начале вторжения в отношении чиновников, которых назначает глава государства.

Многие депутаты боятся публичного эффекта от применения такой процедуры к Малюку, которого в обществе большинство воспринимает только как создателя морских дронов, автора подрыва Крымского моста или операции «Паутина».

На своем брифинге в субботу Зеленский очень раздраженно, хоть и без фамилии главы СБУ, заявил, что все же проведет все замены, которые задумал. По данным УП, в Офисе президента даже начали искать основания, на которых можно формально было бы издать указ об отстранении Малюка.

В воскресенье главу Службы дожимали на увольнение, отмечает издание.

Несмотря на бешеную поддержку и военных, и партнеров, и депутатов, несмотря на крайне малую перспективу увольнения Радой, Малюк, по данным «УП», все же решил, что идти на обострение с президентом – значит вредить государству. И согласился уйти в отставку. Когда и как состоится само увольнение, для которого требуется голосование Рады, будет решено уже в ближайшее время.

«Вместо Малюка исполнять обязанности руководителя СБУ могут назначить главу «Альфы» генерал-майора Евгения Хмару. Однако Зеленский до сих пор не избавился от идеи отдать Службу в руки генерала Александра Поклада, на которого возлагал большие надежды Андрей Ермак.

Хотя новый глава Офиса президента с таким кандидатом вряд ли согласится, ведь имеет с ним едва ли не кровную вражду», - пишет «Украинская правда».