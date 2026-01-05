Более десяти отравившихся в праздничные дни

В течение праздничных и выходных дней - с 31 декабря 2025 года по 5 января 2006 года в отделение токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ) по причине отравления поступило 13 обращений. Об этом сообщили в Клиническом медицинском центре.

Отмечается, что среди обратившихся 4 человека отравились лекарственными препаратами, 1 — средством от грызунов (родентицидом), 1 — угарным газом, 1 — едким раствором, еще 6 — уксусной кислотой.

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были выписаны. Случаев летального исхода не зафиксировано.