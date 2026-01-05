USD 1.7000
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Временный глава Венесуэлы меняет тон и предлагает Трампу сотрудничество

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что пригласила правительство США к сотрудничеству, передает CNN.

По ее словам, «программа сотрудничества» будет направлена на «совместное развитие в рамках международного права с целью укрепления длительного сосуществования сообщества».

Родригес заявила, что Венесуэла «будет предоставлять приоритет» переходу к «сбалансированным и уважительным международным отношениям» с США и регионом. «Президент Дональд Трамп, наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны. Это всегда было посланием президента Николаса Мадуро, и сейчас это послание всей Венесуэлы. Венесуэла имеет право на мир, развитие, суверенитет и будущее», - обратилась Родригес к Трампу.

CNN отмечает, что в последних заявлениях Родригес изменился тон по сравнению с предыдущими заявлениями, в которых она осуждала «грубое применение силы» со стороны Соединенных Штатов для устранения Николаса Мадуро.

3 января, через несколько часов после захвата Мадуро, Трамп заявил на пресс-конференции, что Родригес частным образом выразила готовность сотрудничать с Соединенными Штатами, которые, по словам Трампа, временно «будут управлять» ее страной. «Она, по сути, готова делать то, что мы считаем необходимым, чтобы снова сделать Венесуэлу великой», – сказал Трамп. Родригес отвергла это предложение, заявив, что ее страна «готова защищать свои природные ресурсы», и что она готова выполнять политику Мадуро, возвращения которого потребовала. «Мы никогда больше не будем колонией», – сказала она.

В воскресенье Трамп пригрозил Родригес, что она может заплатить «очень высокую цену», если «не сделает то, что нужно». Также Трамп сказал, что в краткосрочной перспективе ему нужно, чтобы вице-президент Венесуэлы, на которую возложены обязанности главы государства, предоставила Штатам «полный доступ» к ресурсам.

В субботу американское спецподразделение «Дельта» захватило лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезло его за пределы страны. Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут руководить Венесуэлой, пока там не произойдет четкий и безопасный переход власти. Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы постановила, что вице-президент Делси Родригес будет исполнять обязанности президента страны на время отсутствия Мадуро.

