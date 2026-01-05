Токаев: Ильхам Алиев — один из самых физически подготовленных лидеров СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Turkistan рассказал о спортивной форме лидеров стран СНГ, особо отметив физическую подготовку президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По словам Токаева, Ильхам Алиев отличается хорошей физической формой и регулярно тренируется со знанием дела.

Говоря о других коллегах по СНГ, президент Казахстана отметил, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров играет в футбол, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев тренируется в зале, премьер-министр Армении Никол Пашинян занимается велоспортом, а президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает играть в хоккей. По его словам, президент Таджикистана Эмомали Рахмон также не жалуется на здоровье, обладая «закалкой воина-моряка».

«Так что все коллеги в замечательной форме», — добавил Токаев.