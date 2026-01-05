USD 1.7000
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Токаев рассказал, за что Путин ценит Назарбаева

10:29 942

Президент России Владимир Путин ценит первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как опытного политика, стоявшего у истоков евразийской интеграции. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Turkistan.

По словам Токаева, российского лидера отличает благожелательное отношение к друзьям и коллегам. Несмотря на высокую загруженность, Владимир Путин нашёл время для личной беседы с Нурсултаном Назарбаевым, что, по мнению главы Казахстана, свидетельствует о его высоких человеческих качествах.

Токаев отметил, что не интересуется содержанием подобных разговоров и не задаёт вопросов на эту тему. При этом он уточнил, что Путин заранее предупредил его о предстоящей встрече с Назарбаевым. По его словам, эти контакты носят регулярный, но неофициальный характер, на чём сам российский президент делает акцент.

Встреча Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева состоялась 27 декабря в Кремле. Ранее они также неоднократно встречались в Москве.

Соратник Трампа подтвердил: Мадуро мог бы сегодня быть в Турции...
11:03 600
Токаев: Ильхам Алиев — один из самых физически подготовленных лидеров СНГ
10:23 1288
Временный глава Венесуэлы меняет тон и предлагает Трампу сотрудничество
10:23 1234
«Прекратите угрозы»: Дания и Гренландия резко критикуют Трампа
08:52 1754
План Б для Хаменеи
08:37 3186
На Кубе траур. А Трамп сказал, что Гавана «вот-вот падет»
08:24 2783
Трамп не верит, что Украина атаковала резиденцию Путина
08:10 2359
Митинги против США на Кубе и в Греции
04:04 2264
Безжалостный снос домов на «Кубинке»
03:21 6405
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
4 января 2026, 23:10 20520
Вместе с Мадуро горит и Хаменеи
03:03 5430

