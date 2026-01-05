Токаев рассказал, за что Путин ценит Назарбаева

Президент России Владимир Путин ценит первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как опытного политика, стоявшего у истоков евразийской интеграции. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Turkistan.

По словам Токаева, российского лидера отличает благожелательное отношение к друзьям и коллегам. Несмотря на высокую загруженность, Владимир Путин нашёл время для личной беседы с Нурсултаном Назарбаевым, что, по мнению главы Казахстана, свидетельствует о его высоких человеческих качествах.

Токаев отметил, что не интересуется содержанием подобных разговоров и не задаёт вопросов на эту тему. При этом он уточнил, что Путин заранее предупредил его о предстоящей встрече с Назарбаевым. По его словам, эти контакты носят регулярный, но неофициальный характер, на чём сам российский президент делает акцент.

Встреча Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева состоялась 27 декабря в Кремле. Ранее они также неоднократно встречались в Москве.