Америка использовала секретные дроны в похищении Мадуро

США открыто заявили: Никакой России и Китая!
Американские секретные «стелс»-дроны RQ-170 Sentinel были привлечены к операции «Абсолютная решимость», в результате которой были похищены президент Венесуэлы и его супруга. Как пишет Defense Express, воздушные силы привлекли как минимум один, но, что более вероятно, несколько таких беспилотников, поэтому такой случай «публичного» появления этого оружия является достаточно редким.

В то же время издание The War Zone отметило, что не было удивительно, что американские военные использовали RQ-170 для операции в Венесуэле, ведь именно для таких миссий был создан этот дрон - осуществление разведки и наблюдения за очень важными целями в глубине противника.

«А со стороны Defense Express напомним, что ранее в США также отрабатывали взаимодействие этих стелс-дронов с истребителями и бомбардировщиками - в качестве примера можно вспомнить учения в августе 2020 года, где, кроме RQ-170, также были привлечены истребители F-35A Joint Strike Fighter, F-22 Raptor и F-15E Strike Eagle, бомбардировщики B-2A Spirit и самолет РЭБ EA-18G Growler», - добавляют эксперты.

Несмотря на то, что данные о RQ-170 являются засекреченными, этот дрон находится на вооружении уже более полутора десятков лет. Кроме того, известно, что он является разработкой подразделения Skunk Works оборонного гиганта Lockheed Martin.

Аналитики предполагают, что беспилотник может быть оснащен активной РЛС с электронным сканированием, может обнаруживать наземные цели в движении, а также иметь комплексы радиоэлектронной разведки.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил «успешный удар» по Венесуэле и заявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. По его словам, это была «блестящая операция».

Впоследствии стало известно, что Мадуро был захвачен утром 3 января бойцами подразделения «Дельта», высшего подразделения специального назначения вооруженных сил США. Тогда Трамп заявил, что во время операции американских жертв нет, но отказался комментировать потери среди венесуэльцев.

В то же время Sky News сообщало, что Мадуро вывели из самолета в Нью-Йорке в сопровождении конвоя. По словам американского журналиста, человек, которого спустили по трапу, был «кажется, босиком... с покрытой головой».

Кроме того, человек, которого идентифицировали как Мадуро, также был в наручниках, когда его вели по взлетно-посадочной полосе, а его ноги были скованы цепями.

