США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Трамп предупреждает три страны

Президент США Дональд Трамп на фоне военной операции в Венесуэле и захвата ее лидера Николаса Мадуро не исключил такого сценария для Колумбии.

«Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, который любит производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, и он не сможет долго этим заниматься», — сказал глава Белого дома на борту Air Force One.

По его словам, задача США — «иметь вокруг себя жизнеспособные и успешные страны, где нефть может свободно добываться». «Это хорошо. Это снижает цены. Это хорошо для нашей страны», — отметил американский лидер.

Трампа спросили, означает ли это возможность операции против Колумбии, тот ответил: «Звучит неплохо».

Говоря о Мексике, Трамп вновь связал ситуацию в стране с проблемой наркотрафика и дал понять, что США могут усилить давление на мексиканские власти в случае отсутствия прогресса в борьбе с поставками наркотиков.

Дональд Трамп прокомментировал и ситуацию в Иране, где продолжаются антиправительственные протесты. По его словам, Соединенные Штаты внимательно следят за происходящим и готовы к жесткой реакции в случае силового подавления демонстраций. «Если они начнут убивать людей, как это было в прошлом, они получат очень жесткий удар от Соединенных Штатов», — заявил президент США.

Президент Колумбии Густав Петро в ответ на обвинения США заявлял, что его страна готова дать ответ США в случае попыток вмешательства в ее внутренние дела.

США нанесли удар по Венесуэле, захватили ее лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезли их в США, где будут судить. Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков, их будут судить в США, сообщала генеральный прокурор Пэм Бонди. Каракас назвал действия Вашингтона «военной агрессией», в стране объявлено чрезвычайное положение. Операция США — это «не война против Венесуэлы», а против наркотрафика, заявил госсекретарь Марко Рубио.

