США открыто заявили: Никакой России и Китая!
Пропажа жителя Хачмаза оказалась умышленным убийством

11:15 330

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел выступили с совместным заявлением по поводу установления факта умышленного убийства человека, пропавшего без вести два года назад.

В заявлении говорится, что прокуратура совместно с соответствующими государственными органами проводит комплексные мероприятия по раскрытию уголовных дел, закрытых в предыдущие годы, включая расследование обстоятельств исчезновения лиц.

В рамках проведенных мероприятий, в результате совместной деятельности Хачмазской районной прокуратуры и районного управления полиции, было установлено умышленное убийство Амираддина Акперова, 1987 года рождения, жителя Хачмазского района, пропавшего без вести в январе 2023 года.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что Сураддин Гасаналиев, 1975 года рождения, умышленно убил Амираддина Акперова, застрелив его во время ссоры, и закопал тело, чтобы скрыть преступление.

Место захоронения Амираддина Акперова было установлено. Останки его эксгумировали с участием прокурора-криминалиста и эксперта и направлены на экспертизу.

В Хачмазской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана.

11:03 611
10:23 1299
10:23 1243
08:52 1757
08:37 3196
08:24 2790
08:10 2364
Митинги против США на Кубе и в Греции объектив haqqin.az

04:04 2268
04:04 2268
03:21 6420
4 января 2026, 23:10 20524
03:03 5432

