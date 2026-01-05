Пропажа жителя Хачмаза оказалась умышленным убийством

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел выступили с совместным заявлением по поводу установления факта умышленного убийства человека, пропавшего без вести два года назад.

В заявлении говорится, что прокуратура совместно с соответствующими государственными органами проводит комплексные мероприятия по раскрытию уголовных дел, закрытых в предыдущие годы, включая расследование обстоятельств исчезновения лиц.

В рамках проведенных мероприятий, в результате совместной деятельности Хачмазской районной прокуратуры и районного управления полиции, было установлено умышленное убийство Амираддина Акперова, 1987 года рождения, жителя Хачмазского района, пропавшего без вести в январе 2023 года.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что Сураддин Гасаналиев, 1975 года рождения, умышленно убил Амираддина Акперова, застрелив его во время ссоры, и закопал тело, чтобы скрыть преступление.

Место захоронения Амираддина Акперова было установлено. Останки его эксгумировали с участием прокурора-криминалиста и эксперта и направлены на экспертизу.

В Хачмазской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана.