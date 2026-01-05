USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Америка вернет «потраченные на Украину» деньги

пообещал Трамп
11:15 287

США могут вернуть все деньги, потраченные на финансирование Украины, за счет сделки с украинской стороной о полезных ископаемых. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил, что предыдущий президент США Джо Байден «отдал $350 млрд» на оказание помощи Украине. «Теперь я вернул значительную часть этого, поскольку мы заключили сделку по редкоземельным элементам… Мы вернем значительную часть этих денег. Может быть, все эти деньги, а может быть, еще больше»,— сказал Дональд Трамп журналистам на борту своего самолета.

30 апреля 2025 года США и Украина подписали соглашение о создании американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления. Сделка предполагает предоставление доступа США к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины — добыче алюминия, бериллия, кобальта, меди, платины, урана, ванадия и других. Соглашение также затрагивает нефть и природный газ.

11:03 612
10:23 1301
10:23 1245
08:52 1757
08:37 3197
08:24 2791
08:10 2367
04:04 2268
03:21 6421
