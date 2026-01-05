Подростки, соцсети и родительские ошибки

Подростковый возраст - период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью. В этот период происходят физические, эмоциональные и психологические изменения, которые связаны с половым созреванием, идентификацией с собственной личностью, формированием самооценки и установлением отношений с окружающими людьми.

Какие требования следует соблюдать во взаимоотношениях родителей и подростков? Каковы должны быть правила использования социальных сетей подростками? Какие наиболее важные навыки воспитания каждый родитель может передать своему ребенку? В эти и другие вопросы вносит ясность клинический детский психолог Центра психического здоровья Министерства здравоохранения Эльнара Бахышлы.

- Эльнара ханум, прежде всего хотелось бы узнать об особенностях подросткового возраста?

- Подростковый возраст — важный этап на пути от детства к взрослости, обычно охватывающий возраст от 10 до 19 лет, когда ускоряется физическое, психологическое, социальное и интеллектуальное развитие и формируется личность. Подросткам приходится сталкиваться с новыми обязанностями, чтобы обрести независимость и понять окружающий мир. Потому что, будучи маленькими детьми, они наблюдали только видимые аспекты жизни взрослых. Мы – родители - старались скрывать от них происходящее на заднем плане. Но когда приходит время, занавес начинает открываться, и наши дети видят истинную сторону жизни целиком или частично.

В этот период очень важна родительская поддержка, быть рядом с ними, когда они стремятся к независимости, и осознавать влияние социальных сетей. Также в этот период наблюдается физический рост их организма, начинают проявляться признаки полового созревания, меняется тембр голоса, усиливается потоотделение, формируются привычки, а гормональные изменения проявляются в эмоциях и поведении.

В то же время, психологически, у детей развивается самосознание и критическое мышление. В этот период их эмоциональная среда становится нестабильной, они легко поддаются влиянию или, наоборот, кажутся равнодушными. Социальные интересы и ожидания могут измениться. Дети отдаляются от нас в поиске самопознания. У них могут возникнуть такие вопросы, как: «Кто я и кому я нужен?», «Зачем я живу?», «Кто меня любит, кто меня слушает?» и др.

В этот период очень важно, чтобы их принимали как личность, чтобы они были услышанными, например «Ты умный» или «Ты один из нас». Если родители этого не чувствуют, то их протест и бунтарское поведение, к сожалению, часто воспринимаются взрослыми негативно, и инициатива стать независимой личностью подавляется на ранней стадии.

- Какие требования следует соблюдать в отношениях между родителями и подростками?

- Каждый родитель должен понимать, что по мере взросления ребенок тоже должен меняться. Наши дети в обществе могут стать свидетелями многих неприятных вещей. Никто не застрахован от трудностей, неудач в учебе, любви и дружбе, потому что совершать ошибки — это своего рода жизненная необходимость.

Быть родителем — это серьезная психологическая, моральная и педагогическая работа, даже обязанность. Для детей эмоциональное состояние и настроение родителя дома очень важны. Это подпитывает и укрепляет ребенка. Потому что настроение родителя для них как луч солнца.

Родители не должны создавать детям чувство раздора между ними, но они также должны помочь им понять, что правильно, а что - нет. Что бы ни говорили родители, сколько бы советов они ни давали, дети часто повторяют действия родителей.

- Каковы должны быть правила использования социальных сетей подростками?

- Конечно, у подростков есть важные потребности: быть готовыми к самостоятельности, отдыхать, получать образование и медицинскую помощь, выбирать пути и средства духовного развития и др. Каждый подросток хочет знать свои права, жить лучше, нуждаться в советах по своим академическим интересам, искать информацию и советы по вопросам своего развития.

В социальных сетях будет бесконечное количество людей, которые готовы дать свои советы, и поэтому будет гораздо комфортнее обсуждать эти вопросы с ними. Потому что это не вызовет чувства эмоционального напряжения, как с родителями, не создаст стеснения.

Кто должен это контролировать и как это должно происходить и, главное, насколько правильно и целесообразно это вмешательство? Самое важное в такой ситуации - быть готовым к этому периоду. То есть, если вашему ребенку 16 лет, и вы заранее не заложили фундамент здоровой искренности и доверия, разговаривать с ним будет очень сложно.

Начиная с 6-7 лет, дети должны понимать свою гендерную идентичность. Первым делом в этом вопросе следует говорить об их активности в социальных сетях и виртуальных друзьях без критики, с добрыми намерениями, проявляя интерес и уважение.