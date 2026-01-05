USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Поезд из Китая по Срединному коридору отправился в Азербайджан

Первый в этом году; фото
11:33 1039

Из Сианя по маршруту Китай-Европа отправился грузовой поезд из 45 контейнеров, загруженных фотоэлектрическими модулями, принадлежащими Китайской энергетической инжиниринговой группе. Об этом сообщает АзерТАдж.

Это первый поезд, отправившийся из Китая в 2026 году по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, или Срединному коридору. Отправившийся 1 января поезд пройдет через погранично-пропускной пункт «Хоргос» в Казахстане и в конечном итоге достигнет Баку через Каспийское море.

Оперативная доставка фотоэлектрических модулей в Баку стала возможной благодаря активному участию Сианя в строительстве Транскаспийского международного транспортного коридора, а также последовательным мерам, принимаемым совместно с партнерами по коридору для снижения затрат и повышения эффективности. В настоящее время движение поездов по Транскаспийскому международному транспортному коридору стало более интенсивным, а время транспортировки сократилось с 15-23 дней до примерно 11 дней.

Транскаспийская линия грузовых поездов Китай-Европа (Сиань) была введена в эксплуатацию в октябре 2019 года, и к концу ноября 2025 года по этому маршруту было совершено в общей сложности 466 рейсов.

Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
13:21 310
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
13:11 371
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
12:29 1729
Безжалостный снос домов на «Кубинке»
Безжалостный снос домов на «Кубинке» наш спецреп; все еще актуально
03:21 7429
Вместе с Мадуро горит и Хаменеи
Вместе с Мадуро горит и Хаменеи наш комментарий; все еще актуально
03:03 6210
В Грузии на рынке застрелили азербайджанца
В Грузии на рынке застрелили азербайджанца видео
12:11 2133
Новые цены на сигареты в Азербайджане
Новые цены на сигареты в Азербайджане
12:03 2084
Гибель швейцарца – трагедия, убийство русского – неактуальная статистика
Гибель швейцарца – трагедия, убийство русского – неактуальная статистика горячая тема; все еще актуально
02:42 5788
Протесты в Иране усиливаются: к акциям подключились студенты
Протесты в Иране усиливаются: к акциям подключились студенты фото; видео
11:44 2120
Зеленский об ударе по киевской больнице
Зеленский об ударе по киевской больнице обновлено 13:05
13:05 1499
Соратник Трампа подтвердил: Мадуро мог бы сегодня быть в Турции...
Соратник Трампа подтвердил: Мадуро мог бы сегодня быть в Турции...
11:03 1989

