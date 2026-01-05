Зеленский об ударе по киевской больнице

Российская армия ночью нанесла удар по больнице в Киеве с действующим стационаром, пациентов экстренно эвакуировали, есть пострадавшие и один погибший. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он сказал, что в течение ночи Россия провела массированную атаку с применением 165 ударных беспилотников, из которых около 100 представляли собой дроны типа «Шахед».

По его словам, в результате обстрелов в ряде регионов страны зафиксированы новые повреждения и отключения, к устранению последствий привлечены ремонтные бригады, энергетики и экстренные службы.

«Обязательно надо не забывать нашим партнерам, что ПВО нужна ежедневно, средства на производство дронов-перехватчиков – ежедневно, оборудование для энергетики – ежедневно. Будем работать на неделе с европейскими и американскими партнерами, чтобы Украина была с необходимой помощью», – отметил украинский лидер.