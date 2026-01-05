Зеленский об ударе по киевской больнице

Российская армия ночью нанесла удар по больнице в Киеве с действующим стационаром, пациентов экстренно эвакуировали, есть пострадавшие и один погибший. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он сказал, что в течение ночи Россия провела массированную атаку с применением 165 ударных беспилотников, из которых около 100 представляли собой дроны типа «Шахед».
По его словам, в результате обстрелов в ряде регионов страны зафиксированы новые повреждения и отключения, к устранению последствий привлечены ремонтные бригады, энергетики и экстренные службы.
«Обязательно надо не забывать нашим партнерам, что ПВО нужна ежедневно, средства на производство дронов-перехватчиков – ежедневно, оборудование для энергетики – ежедневно. Будем работать на неделе с европейскими и американскими партнерами, чтобы Украина была с необходимой помощью», – отметил украинский лидер.
*** 11:42
В ночь на 5 января Россия атаковала Киев: удар беспилотника пришелся по частной клинике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева и сообщение мэра города Виталия Кличко.
По официальной информации, во время атаки в клинике находились около 70 человек – персонал и пациенты.
«По состоянию на 07:15 известно о гибели мужчины 1995 года рождения, который находился на стационарном лечении. Среди пострадавших — 42-летняя женщина, помощь ей оказали на месте, а также две женщины 77 и 97 лет, они госпитализированы», — сообщили в полиции.
Дрон попал в четырехэтажное здание, где продолжало работать стационарное отделение. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, спасатели эвакуировали 25 человек. Возникший после удара пожар удалось быстро потушить. При осмотре помещений было найдено тело погибшего.
«В настоящее время четверо пострадавших в результате попадания в частное медицинское учреждение столицы. Двое из них в тяжелом состоянии. Погиб один человек, находившийся на лечении в медучреждении», — заявил в телеграме мэр Киева Виталий Кличко.
Национальная полиция Украины сообщает, что в ночное время во время воздушного удара по Киеву было зафиксировано попадание беспилотника в здание частного медицинского центра в Оболонском районе «с последующим возгоранием».
В ночь на понедельник российские военные нанесли удары по Киевской области, разрушен жилой дом, повреждены 13 частных домов, автомобили и многоэтажка, также есть погибший, говорится в сообщении Национальной полиции Украины.
Воздушные силы ВСУ заявили, что российские военные в ночь на понедельник атаковали Украину девятью баллистическими и зенитными управляемыми ракетами, а также 165 беспилотниками.