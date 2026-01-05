Протесты в Иране усиливаются: к акциям подключились студенты

Протестная активность в Иране продолжает нарастать и охватывать все больше регионов страны. В воскресенье вечером в городе Карадже протестующие подожгли баннер с изображениями лидера Исламской революции Рухоллы Хомейни и верховного лидера Али Хаменеи. Соответствующее видео распространилось в социальных сетях.

Как сообщает Iran International, на фоне продолжающихся акций советник мэра Тегерана Абдолла Ганджи заявил, что полиция действует сдержанно и не имеет права применять оружие. По его словам, силовые структуры придерживаются политики «контроля безопасности с терпимостью и снисходительностью». При этом он попытался преуменьшить масштабы протестов, утверждая, что за исключением мирных собраний торговцев на тегеранских базарах, численность участников акций не превышала 150 человек.

Между тем протесты затронули и академическую среду. В ряде вузов, включая Университет Шираза, Исфаханский технологический университет и Исфаханский университет, экзамены были перенесены на неделю позже. В администрации Университета Шираза сообщили, что решение официально утверждено руководством вуза на фоне усиления студенческих выступлений.