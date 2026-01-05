Протесты в Иране усиливаются: к акциям подключились студенты

Протестная активность в Иране продолжает нарастать и охватывать все больше регионов страны. В воскресенье вечером в городе Карадже протестующие подожгли баннер с изображениями лидера Исламской революции Рухоллы Хомейни и верховного лидера Али Хаменеи. Соответствующее видео распространилось в социальных сетях.
January 5, 2026
Как сообщает Iran International, на фоне продолжающихся акций советник мэра Тегерана Абдолла Ганджи заявил, что полиция действует сдержанно и не имеет права применять оружие. По его словам, силовые структуры придерживаются политики «контроля безопасности с терпимостью и снисходительностью». При этом он попытался преуменьшить масштабы протестов, утверждая, что за исключением мирных собраний торговцев на тегеранских базарах, численность участников акций не превышала 150 человек.
Между тем протесты затронули и академическую среду. В ряде вузов, включая Университет Шираза, Исфаханский технологический университет и Исфаханский университет, экзамены были перенесены на неделю позже. В администрации Университета Шираза сообщили, что решение официально утверждено руководством вуза на фоне усиления студенческих выступлений.
По данным правозащитной организации HRANA, протесты продолжаются уже восьмой день подряд и охватили 222 населенных пункта в 78 городах 26 провинций страны. Сообщается о демонстрациях, забастовках и студенческих волнениях. По подтвержденным данным, число погибших достигло 20 человек, включая 19 гражданских лиц и одного представителя сил безопасности. Не менее 51 человека получили ранения, большинство — в результате применения резиновых и дробовых пуль. Первоначально протесты начались с трудовых забастовок и профессиональных собраний, однако затем переросли в уличные акции и студенческие выступления с призывами к смене власти.
Параллельно с этим власти ограничили доступ к интернету в ряде регионов страны. Сообщается, что с субботнего вечера связь была существенно ухудшена или полностью отключена в районах с наиболее активными протестами. Пользователи отмечают серьезные перебои в передаче сообщений и невозможность загрузки видео. Аналогичные сообщения поступают из Асадобада, Керманшаха, Дезфуля, Малекшахи, Малларда, Марвдашта, Кухдашта, Боразджана, Мешхеда, Шираза и отдельных районов Тегерана. Ограничения носят преимущественно локальный характер и наиболее жестко применяются в зонах повышенной протестной активности.
