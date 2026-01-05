Новые цены на сигареты в Азербайджане

Информация о повышении цен на сигареты распространялась еще с декабря прошлого года. Продавцы заявили, что их предупреждали о повышении цен примерно на 5-10 гяпиков. А теперь стало ясно, что рост цен в розничной торговле куда более значителен.

В Азербайджане с первых дней нового года выросли цены на сигареты. Об этом haqqin.az рассказали сами продавцы.

Согласно наблюдениям, проведенным корреспондентом haqqin.az в различных торговых центрах, цены на сигареты в основном изменились в киосках и небольших магазинах. Среди подорожавших сигарет такие марки, как Rotnmans, Magna, Pall Mall, LD, Winston, Kent, Sobranie. Покупатели отмечают, что в большинстве киосков цены и так всегда были на 10-20 гяпиков выше, чем в магазинах. Сейчас же в киосках цены подскочили на 40-60 гяпиков. Например, Winston подорожал с 4,20 маната до 4,60 маната.

В сети супермаркетов Bravo заявили, что в настоящее время они реализуют сигареты по прежним ценам. Однако цены могут измениться в течение дня. Другие супермаркеты сообщили об изменении цен на некоторые сигареты, но подробной информации предоставлено не было.

Цена блока сигарет Kent Feel и Kent Nano Silver 4 выросла с 40,04 маната до 43,76 маната, а цена блока сигарет Rothmans Demi Click Ambe и Pall Mall Nano White — с 28,34 маната до 31,16 маната.

Напомним, с 1 января в Азербайджане повышены акцизные налоги на табачные изделия. Согласно изменению в Налоговом кодексе, акцизная ставка на изделия, предназначенные для вдыхания без поджигания и содержащие табак или восстановленный табак, увеличена с 16 до 25,5 маната за тысячу штук как для местного производства, так и для импорта.

За исключением табака, предназначенного для производства, акцизная ставка на другой курительный табак — гомогенизированный или восстановленный, жевательный или нюхательный табак — повышена с 22 до 162 манатов за килограмм для местного производства и с 30 до 170 манатов за килограмм для импорта.

Официального заявления о повышении цен на сигареты пока нет.