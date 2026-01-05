В Грузии на рынке застрелили азербайджанца

В Грузии, в Марнеульском районе, где компактно проживают азербайджанцы, днем ранее произошел вооруженный инцидент на центральном рынке. Стрельба случилась в зоне, где расположены ювелирные магазины.

Как сообщает haqqin.az, в результате инцидента владелец ювелирного магазина и его сын получили огнестрельные ранения. Пострадавших с помощью очевидцев оперативно доставили в Марнеульскую больницу. Несмотря на усилия врачей, 27-летний азербайджанец скончался от полученных ранений.

По информации грузинских СМИ, погибшим является Сахиб Байрамов, который работал вместе со своим отцом Тельманом Байрамовым в принадлежащем им ювелирном магазине. Состояние отца оценивается как тяжелое.

В социальных сетях распространились кадры предполагаемого нападавшего. На видео неизвестный мужчина с пистолетом в руках направляется в сторону ювелирного магазина.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Для установления личности стрелявшего изучаются записи камер видеонаблюдения, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.