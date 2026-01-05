USD 1.7000
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

В Грузии на рынке застрелили азербайджанца

Инара Рафикгызы
12:11

В Грузии, в Марнеульском районе, где компактно проживают азербайджанцы, днем ранее произошел вооруженный инцидент на центральном рынке. Стрельба случилась в зоне, где расположены ювелирные магазины.

Как сообщает haqqin.az, в результате инцидента владелец ювелирного магазина и его сын получили огнестрельные ранения. Пострадавших с помощью очевидцев оперативно доставили в Марнеульскую больницу. Несмотря на усилия врачей, 27-летний азербайджанец скончался от полученных ранений.

По информации грузинских СМИ, погибшим является Сахиб Байрамов, который работал вместе со своим отцом Тельманом Байрамовым в принадлежащем им ювелирном магазине. Состояние отца оценивается как тяжелое.

В социальных сетях распространились кадры предполагаемого нападавшего. На видео неизвестный мужчина с пистолетом в руках направляется в сторону ювелирного магазина.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Для установления личности стрелявшего изучаются записи камер видеонаблюдения, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
13:21 320
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
13:11 379
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
12:29 1743
Безжалостный снос домов на «Кубинке»
Безжалостный снос домов на «Кубинке» наш спецреп; все еще актуально
03:21 7434
Вместе с Мадуро горит и Хаменеи
Вместе с Мадуро горит и Хаменеи наш комментарий; все еще актуально
03:03 6211
В Грузии на рынке застрелили азербайджанца
В Грузии на рынке застрелили азербайджанца видео
12:11 2150
Новые цены на сигареты в Азербайджане
Новые цены на сигареты в Азербайджане
12:03 2096
Гибель швейцарца – трагедия, убийство русского – неактуальная статистика
Гибель швейцарца – трагедия, убийство русского – неактуальная статистика горячая тема; все еще актуально
02:42 5789
Протесты в Иране усиливаются: к акциям подключились студенты
Протесты в Иране усиливаются: к акциям подключились студенты фото; видео
11:44 2126
Зеленский об ударе по киевской больнице
Зеленский об ударе по киевской больнице обновлено 13:05
13:05 1508
Соратник Трампа подтвердил: Мадуро мог бы сегодня быть в Турции...
Соратник Трампа подтвердил: Мадуро мог бы сегодня быть в Турции...
11:03 1994

