Дерзкое ограбление в Масаллы

Инара Рафикгызы
12:23 1345

Вчера в Масаллинском районе произошло ограбление. Как сообщает haqqin.az, неизвестный, незаконно проникший в одну из квартир, угрожал жертве нанесением травм и поджогом квартиры. Грабитель забрал из дома золотые ювелирные изделия на сумму в 33 400 манатов, а также наличные деньги: 2 000 долларов США, 10 500 манатов и мобильный телефон, после чего скрылся.

Согласно информации, предоставленной haqqin.az Ленкоранской региональной группой пресс-службы Министерства внутренних дел, 33-летний Гусейн Мамедов, подозреваемый в совершении этого преступления и ранее судимый, был задержан сотрудниками Масаллинского районного управления полиции. В связи с этим фактом возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

По полученной информации, квартира, в которой произошло ограбление, принадлежит одному из известных предпринимателей Масаллы, владеющему автозаправочной станцией и другими объектами в районе. Воспользовавшись отсутствием предпринимателя дома, проникший в квартиру Гусейн Мамедов напал на его жену, связал ей руки и ноги, после чего забрал золото, деньги и телефон.

