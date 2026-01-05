Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом

Как уже сообщалось, в Баку прибыла делегация во главе с Марквейном Маллином - членом Комитета по вооруженным силам Сената США, республиканцем от Оклахомы. В состав делегации вошли также член Комитета по доходам Палаты представителей, республиканец от Миссури Джейсон Смит, член Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, республиканец от Техаса Ронни Джексон, а также член Комитета по доходам Палаты представителей, демократ от Калифорнии Джимми Панетта. Делегация была принята президентом Ильхамом Алиевым. Этот визит стал очередным свидетельством ускоряющихся после возвращения Дональда Трампа в Белый дом отношений между США и Азербайджаном. Особое внимание привлекает фигура руководителя делегации: сенатор Маллин является близким другом президента Трампа и одним из его наиболее влиятельных союзников в Сенате.

Еще в период работы в Палате представителей Маллин входил в число самых последовательных и активных сторонников Трампа в ходе его первого президентского срока. В 2020 году их отношения вышли за рамки политического партнерства и приобрели характер личной дружбы. Тогда 15-летний сын Маллина, Джим, попал на квадроцикле в тяжелую аварию и получил серьезную черепно-мозговую травму. Его жизнь оказалась под угрозой, и парамедики доставили подростка в больницу на вертолете. «Джим провел 18 месяцев в реабилитационном центре, - рассказывал позднее Маллин в интервью Bloomberg Government на Капитолийском холме. - Президент Трамп звонил каждую неделю, потом прилетел в Бейкерсфилд, чтобы навестить его. Трамп предлагал нам финансовую помощь, хотя мы в ней не нуждались. Он до сих пор интересуется состоянием здоровья Джима. Каждый раз, когда мы разговариваем, он спрашивает, как поживает мой сын. В такие моменты ты видишь совершенно другую сторону этого человека. Не все ее замечают». Как отмечает Bloomberg, именно близость Маллина к президенту позволила ему стать во второй администрации Трампа одним из наиболее влиятельных законодателей. Прямой доступ к главе государства и прочные связи в Конгрессе сделали его важным участником формирования законодательной повестки. Маллин оставался рядом с президентом даже после событий 6 января, второго импичмента и череды уголовных обвинений, когда многим политическая карьера Трампа казалась фактически завершенной. Возвращаясь в Белый дом, Трамп получил от Маллина то качество, которое он ценит превыше всего, - безусловную лояльность. «Нет никаких сомнений в том, что у него крайне тесные отношения с президентом, - заявил член Палаты представителей Джейсон Смит - республиканец от Миссури и близкий друг Маллина. - Я знаю это наверняка».

На первый взгляд Трамп и Маллин выглядят полными противоположностями. Трамп с детства рос в Нью-Йорке в условиях обеспеченной жизни и имел личного водителя, тогда как Маллин вырос в сельской Оклахоме в семье с семью детьми. Сенатор неизменно носит ковбойские сапоги с квадратным носком - стиль, который охотно перенимают его сотрудники-мужчины и в которых Трамп, вероятно, никогда бы не появился на людях. Несмотря на меньшую публичную узнаваемость по сравнению с другими союзниками Трампа, десятилетний опыт работы в Палате представителей Конгресса и избрание в Сенат в возрасте 45 лет сделали Маллина одной из наиболее влиятельных фигур на Капитолийском холме. Параллельно он стал одним из самых эффективных «цепных псов» Трампа. Маллин чрезвычайно активен в социальной сети X, где нередко публикует более десятка сообщений в день, защищая политику администрации, поддерживая ее кандидатов и жестко атакуя «прогрессивных» критиков. Осенью прошлого года на протяжении нескольких недель он участвовал в агитационных поездках в поддержку Трампа. Как представитель племени чероки и один из немногих коренных американцев в Конгрессе, Маллин оказался особенно убедительным голосом в кампании Трампа против идеологии разнообразия, равенства и инклюзивности. «Я вырос в индейской резервации, на той самой земле, куда были переселены мои предки, - написал Маллин в прошлом месяце в X. - Я родился с искривленными ногами и тяжелым речевым дефектом. Я жил в сарае. И я НИКОГДА не позволю этому служить оправданием».