Названы самые популярные имена среди новорожденных

В 2025 году самым популярным именем для новорожденных мальчиков в Азербайджане стал Угур, а среди девочек - Мелиса.

Имя Угур в течение года получили 1569 мальчиков, тогда как имя Мелиса было дано 1073 новорожденным девочкам.

В числе наиболее часто выбираемых имен для мальчиков также оказались Рауль - 1166, Гусейн - 1050, Али - 1028, Юсиф - 986.

Среди девочек, помимо Мелисы, наибольшей популярностью пользовались имена Зейнаб - 1015, Марьям - 1014, Нилай - 993, Айлин - 964.

Отметим, что в 2024 году самыми распространенными именами среди новорожденных в Азербайджане были Угур и Захра.