USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
Новость дня
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Названы самые популярные имена среди новорожденных

12:33 1130

В 2025 году самым популярным именем для новорожденных мальчиков в Азербайджане стал Угур, а среди девочек - Мелиса.

Имя Угур в течение года получили 1569 мальчиков, тогда как имя Мелиса было дано 1073 новорожденным девочкам.

В числе наиболее часто выбираемых имен для мальчиков также оказались Рауль - 1166, Гусейн - 1050, Али - 1028, Юсиф - 986.

Среди девочек, помимо Мелисы, наибольшей популярностью пользовались имена Зейнаб - 1015, Марьям - 1014, Нилай - 993, Айлин - 964.

Отметим, что в 2024 году самыми распространенными именами среди новорожденных в Азербайджане были Угур и Захра.

Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
13:21 327
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
13:11 384
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
12:29 1758
Безжалостный снос домов на «Кубинке»
Безжалостный снос домов на «Кубинке» наш спецреп; все еще актуально
03:21 7438
Вместе с Мадуро горит и Хаменеи
Вместе с Мадуро горит и Хаменеи наш комментарий; все еще актуально
03:03 6212
В Грузии на рынке застрелили азербайджанца
В Грузии на рынке застрелили азербайджанца видео
12:11 2165
Новые цены на сигареты в Азербайджане
Новые цены на сигареты в Азербайджане
12:03 2109
Гибель швейцарца – трагедия, убийство русского – неактуальная статистика
Гибель швейцарца – трагедия, убийство русского – неактуальная статистика горячая тема; все еще актуально
02:42 5793
Протесты в Иране усиливаются: к акциям подключились студенты
Протесты в Иране усиливаются: к акциям подключились студенты фото; видео
11:44 2131
Зеленский об ударе по киевской больнице
Зеленский об ударе по киевской больнице обновлено 13:05
13:05 1516
Соратник Трампа подтвердил: Мадуро мог бы сегодня быть в Турции...
Соратник Трампа подтвердил: Мадуро мог бы сегодня быть в Турции...
11:03 1999

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
13:21 327
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
13:11 384
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
12:29 1758
Безжалостный снос домов на «Кубинке»
Безжалостный снос домов на «Кубинке» наш спецреп; все еще актуально
03:21 7438
Вместе с Мадуро горит и Хаменеи
Вместе с Мадуро горит и Хаменеи наш комментарий; все еще актуально
03:03 6212
В Грузии на рынке застрелили азербайджанца
В Грузии на рынке застрелили азербайджанца видео
12:11 2165
Новые цены на сигареты в Азербайджане
Новые цены на сигареты в Азербайджане
12:03 2109
Гибель швейцарца – трагедия, убийство русского – неактуальная статистика
Гибель швейцарца – трагедия, убийство русского – неактуальная статистика горячая тема; все еще актуально
02:42 5793
Протесты в Иране усиливаются: к акциям подключились студенты
Протесты в Иране усиливаются: к акциям подключились студенты фото; видео
11:44 2131
Зеленский об ударе по киевской больнице
Зеленский об ударе по киевской больнице обновлено 13:05
13:05 1516
Соратник Трампа подтвердил: Мадуро мог бы сегодня быть в Турции...
Соратник Трампа подтвердил: Мадуро мог бы сегодня быть в Турции...
11:03 1999
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться