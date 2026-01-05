USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
Новость дня
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Фарзалиев заплатит за вырубку деревьев

Ульвия Худиева
13:01 475

В городе Хырдалане, в Апшеронском районе, были вырублены деревья. Информация об этом распространилась в социальных сетях. Жители окрестных домов сообщили, что, по их мнению, деревья были вырублены из-за недавно построенного здания.

В Государственной службе экологической безопасности сообщили haqqin.az, что жалоба на вырубку деревьев перед недавно построенным жилым домом по адресу: улица Мехти Гусейнзаде, 541, город Хырдалан была рассмотрена сотрудниками 4-го регионального Управления экологии и природных ресурсов.

Начальник управления Асиф Меджидов сообщил, что в ходе расследования было установлено, что деревья вырублены ответственным за строительство Вюсалом Фарзалиевым во время проведения перед жилым домом работ по строительству и благоустройству. По данному факту составлен акт и протокол в отношении В.Фарзалиева, на него как на должностное лицо наложен штраф и взыскание за нанесенный ущерб в размере 13 250 манатов.

Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
13:21 327
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
13:11 385
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
12:29 1761
Безжалостный снос домов на «Кубинке»
Безжалостный снос домов на «Кубинке» наш спецреп; все еще актуально
03:21 7438
Вместе с Мадуро горит и Хаменеи
Вместе с Мадуро горит и Хаменеи наш комментарий; все еще актуально
03:03 6213
В Грузии на рынке застрелили азербайджанца
В Грузии на рынке застрелили азербайджанца видео
12:11 2168
Новые цены на сигареты в Азербайджане
Новые цены на сигареты в Азербайджане
12:03 2110
Гибель швейцарца – трагедия, убийство русского – неактуальная статистика
Гибель швейцарца – трагедия, убийство русского – неактуальная статистика горячая тема; все еще актуально
02:42 5793
Протесты в Иране усиливаются: к акциям подключились студенты
Протесты в Иране усиливаются: к акциям подключились студенты фото; видео
11:44 2132
Зеленский об ударе по киевской больнице
Зеленский об ударе по киевской больнице обновлено 13:05
13:05 1517
Соратник Трампа подтвердил: Мадуро мог бы сегодня быть в Турции...
Соратник Трампа подтвердил: Мадуро мог бы сегодня быть в Турции...
11:03 1999

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
13:21 327
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
13:11 385
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
12:29 1761
Безжалостный снос домов на «Кубинке»
Безжалостный снос домов на «Кубинке» наш спецреп; все еще актуально
03:21 7438
Вместе с Мадуро горит и Хаменеи
Вместе с Мадуро горит и Хаменеи наш комментарий; все еще актуально
03:03 6213
В Грузии на рынке застрелили азербайджанца
В Грузии на рынке застрелили азербайджанца видео
12:11 2168
Новые цены на сигареты в Азербайджане
Новые цены на сигареты в Азербайджане
12:03 2110
Гибель швейцарца – трагедия, убийство русского – неактуальная статистика
Гибель швейцарца – трагедия, убийство русского – неактуальная статистика горячая тема; все еще актуально
02:42 5793
Протесты в Иране усиливаются: к акциям подключились студенты
Протесты в Иране усиливаются: к акциям подключились студенты фото; видео
11:44 2132
Зеленский об ударе по киевской больнице
Зеленский об ударе по киевской больнице обновлено 13:05
13:05 1517
Соратник Трампа подтвердил: Мадуро мог бы сегодня быть в Турции...
Соратник Трампа подтвердил: Мадуро мог бы сегодня быть в Турции...
11:03 1999
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться