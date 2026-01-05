Фарзалиев заплатит за вырубку деревьев

В городе Хырдалане, в Апшеронском районе, были вырублены деревья. Информация об этом распространилась в социальных сетях. Жители окрестных домов сообщили, что, по их мнению, деревья были вырублены из-за недавно построенного здания.

В Государственной службе экологической безопасности сообщили haqqin.az, что жалоба на вырубку деревьев перед недавно построенным жилым домом по адресу: улица Мехти Гусейнзаде, 541, город Хырдалан была рассмотрена сотрудниками 4-го регионального Управления экологии и природных ресурсов.

Начальник управления Асиф Меджидов сообщил, что в ходе расследования было установлено, что деревья вырублены ответственным за строительство Вюсалом Фарзалиевым во время проведения перед жилым домом работ по строительству и благоустройству. По данному факту составлен акт и протокол в отношении В.Фарзалиева, на него как на должностное лицо наложен штраф и взыскание за нанесенный ущерб в размере 13 250 манатов.