Пашинян собирается отстранить католикоса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян совместно с шестью архиепископами и четырьмя епископами подписал стратегическую дорожную карту «по обновлению армянской церкви». Видеоролик с церемонии подписания, получившей название карты, размещен Пашиняном на его Telegram-канале.

Документ включает пять основных пунктов:

- продвижение обновленческой повестки,

- отстранение действующего главы армянской апостольской церкви (ААЦ),

- назначение местоблюстителя католикоса в соответствии с установленной процедурой,

- утверждение устава ААЦ,

- выборы католикоса всех армян в соответствии с установленным порядком.

В тексте особо подчеркивается, что устав должен гарантировать соблюдение канонических принципов, финансовую прозрачность и высокий уровень этических стандартов среди духовенства.

В последнее время Пашинян фактически открыто продвигает инициативу по смещению Гарегина II с поста главы армянской апостольской церкви, должность на которой по церковному уставу предполагается занимать пожизненно.

8 декабря 2025 года Никол Пашинян представил план реформ по модернизации армянской апостольской церкви после отставки с поста католикоса всех армян Гарегина II.