Пашинян собирается отстранить католикоса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян совместно с шестью архиепископами и четырьмя епископами подписал стратегическую дорожную карту «по обновлению армянской церкви». Видеоролик с церемонии подписания, получившей название карты, размещен Пашиняном на его Telegram-канале.
Документ включает пять основных пунктов:
- продвижение обновленческой повестки,
- отстранение действующего главы армянской апостольской церкви (ААЦ),
- назначение местоблюстителя католикоса в соответствии с установленной процедурой,
- утверждение устава ААЦ,
- выборы католикоса всех армян в соответствии с установленным порядком.
В тексте особо подчеркивается, что устав должен гарантировать соблюдение канонических принципов, финансовую прозрачность и высокий уровень этических стандартов среди духовенства.
В последнее время Пашинян фактически открыто продвигает инициативу по смещению Гарегина II с поста главы армянской апостольской церкви, должность на которой по церковному уставу предполагается занимать пожизненно.
8 декабря 2025 года Никол Пашинян представил план реформ по модернизации армянской апостольской церкви после отставки с поста католикоса всех армян Гарегина II.