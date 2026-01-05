Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше

USD 1.7000
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
13:11 388

Турецкий институт статистики (TSI) объявил, что инфляция в декабре составила 0,89%, а прогнозируемый уровень инфляции на 2025 год — 30,89%. Независимая организация Inflation Research Group (ENAG) рассчитала, что эти показатели составили 2,11% и 56,14% соответственно.

Согласно опросу турецких экономистов, проведенному Reuters, ожидаемый уровень инфляции в декабре составил 0,98%, а ожидаемый уровень годовой инфляции в 2025 году — 31%.

Агентство Anadolu также сообщило в аналогичном опросе, что уровень инфляции в декабре составил 0,96%. Исследования обоих агентств, похоже, близки к цифрам, опубликованным TSI.

Напомним, в начале прошлого года Центральный банк Турции прогнозировал инфляцию на уровне 24% в 2025 году. Однако в течение года ему несколько раз приходилось корректировать свой прогноз в сторону увеличения.

Инфляция — это процентное увеличение общего уровня цен. Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет изменения цен на товары и услуги, приобретаемые людьми. Эксперты считают, что после объявления данных по инфляции станет известен и рост заработной платы и пенсий. Так, с января 2026 года ожидается увеличение зарплат работников и пенсий рядовых пенсионеров на 12,19%, а зарплат и пенсий государственных служащих — на 18,60%. Минимальная пенсия на 2026 год, как ожидается, составит 18 937 турецких лир.

