Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана

31 декабря у берегов Финляндии судно Fitburg, опустив якорь, вывело из строя подводный кабель связи, принадлежащий телекоммуникационной компании Elisa. В отношении одного из 14 членов экипажа судна суд в Хельсинки избрал меру пресечения в виде ареста. Как сообщает Helsinki Times, этот член экипажа является гражданином Азербайджана. Его коллеге, гражданину России, запретили выезжать из страны. В общей сложности трое из 14 членов экипажа теперь ограничены в передвижении по территории Финляндии. Ранее финская пресса сообщала о задержании двух членов экипажа, но об их гражданстве стало известно позже. Экипаж судна состоит из граждан России, Казахстана, Азербайджана и Турции. Информация о роли арестованного гражданина Азербайджана в инциденте не разглашается в соответствии с принципом конфиденциальности досудебного расследования. Финское национальное бюро расследований (KRP), ведущее это дело, заявило, что анализ улик, собранных с судна, займет несколько недель. Судно остается в порту, пока продолжаются следственные действия.

Следователи рассматривают дело как предполагаемое тяжкое преступление, связанное с причинением значительного ущерба имуществу, попытку причинения такого ущерба, а также тяжкое преступление, связанное с несанкционированным доступом к данным. Полиция отметила, что обвинения могут измениться по мере продвижения расследования. По предварительным данным, капитан и остальные члены экипажа сотрудничают с властями. Напомним, судно Fitburg принадлежит компании Fitburg Shipping Co Ltd и управляется судоходной компанией Albros Shipping & Trading Ltd с головным офисом в Турции. Основным владельцем и руководителем Albros Shipping & Trading является бизнесмен Раим Алекперов, выходец из Азербайджана. Вместе с братьями Рауфом и Расимом Алекперовыми он считается одним из ключевых игроков в сфере морских перевозок между Турцией и Россией. Компания также ведет деятельность в Азербайджане. Криминалисты провели подводное расследование в районе повреждения кабеля, проходящего между Финляндией и Эстонией, и установили, что судно прошло десятки километров до места повреждения, находясь с опущенным якорем. «На основании проведенных расследований есть основания полагать, что якорь и якорная цепь судна Fitburg тащились по морскому дну как минимум на десятки километров до места повреждения», — говорится в заявлении финских властей, опубликованном в воскресенье.