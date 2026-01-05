Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана

31 декабря у берегов Финляндии судно Fitburg, опустив якорь, вывело из строя подводный кабель связи, принадлежащий телекоммуникационной компании Elisa. В отношении одного из 14 членов экипажа судна суд в Хельсинки избрал меру пресечения в виде ареста. Как сообщает Helsinki Times, этот член экипажа является гражданином Азербайджана. Его коллеге, гражданину России, запретили выезжать из страны. В общей сложности трое из 14 членов экипажа теперь ограничены в передвижении по территории Финляндии.
Ранее финская пресса сообщала о задержании двух членов экипажа, но об их гражданстве стало известно позже. Экипаж судна состоит из граждан России, Казахстана, Азербайджана и Турции.
Информация о роли арестованного гражданина Азербайджана в инциденте не разглашается в соответствии с принципом конфиденциальности досудебного расследования. Финское национальное бюро расследований (KRP), ведущее это дело, заявило, что анализ улик, собранных с судна, займет несколько недель. Судно остается в порту, пока продолжаются следственные действия.
Следователи рассматривают дело как предполагаемое тяжкое преступление, связанное с причинением значительного ущерба имуществу, попытку причинения такого ущерба, а также тяжкое преступление, связанное с несанкционированным доступом к данным. Полиция отметила, что обвинения могут измениться по мере продвижения расследования. По предварительным данным, капитан и остальные члены экипажа сотрудничают с властями.
Напомним, судно Fitburg принадлежит компании Fitburg Shipping Co Ltd и управляется судоходной компанией Albros Shipping & Trading Ltd с головным офисом в Турции. Основным владельцем и руководителем Albros Shipping & Trading является бизнесмен Раим Алекперов, выходец из Азербайджана. Вместе с братьями Рауфом и Расимом Алекперовыми он считается одним из ключевых игроков в сфере морских перевозок между Турцией и Россией. Компания также ведет деятельность в Азербайджане.
Криминалисты провели подводное расследование в районе повреждения кабеля, проходящего между Финляндией и Эстонией, и установили, что судно прошло десятки километров до места повреждения, находясь с опущенным якорем. «На основании проведенных расследований есть основания полагать, что якорь и якорная цепь судна Fitburg тащились по морскому дну как минимум на десятки километров до места повреждения», — говорится в заявлении финских властей, опубликованном в воскресенье.
Центральное управление уголовной полиции рассматривает дело как возможный акт саботажа, расследуя подозрения в причинении тяжкого ущерба имуществу, попытке причинения тяжкого ущерба и вмешательстве в телекоммуникации при отягчающих обстоятельствах. Старший инспектор полиции Ристо Лохи, возглавляющий расследование, заявил, что власти сосредоточены на выяснении, был ли инцидент случайным или преднамеренным. «Техническое и тактическое расследование продвигается при содействии ряда ведомств. Основное внимание уделяется оценке намерений и информации, которая на них повлияла», — сказал Лохи.
Судно под флагом Сент‑Винсента и Гренадин следовало из России в Израиль с грузом стальной продукции, когда было перехвачено. За судном наблюдали вертолеты и патрульные корабли финской пограничной службы, после чего спецназ высадился на палубу и взял ситуацию под контроль в ходе операции, которую официальные лица охарактеризовали как скоординированную межведомственную. Совместно с эстонскими властями проводятся подводные исследования для составления карты полного масштаба повреждений морского дна.
«Этот случай демонстрирует, что сотрудничество между органами власти на национальном и международном уровнях работает слаженно», — отметил Лохи, имея в виду совместную финско‑эстонскую следственную группу.
Инцидент произошел на фоне того, что Балтийское море все чаще рассматривается как очаг так называемых «гибридных угроз» после серии подозрительных повреждений газопроводов, линий электропередачи и телекоммуникационных кабелей, случившихся после вторжения России в Украину. Финские официальные лица подчеркнули, что повреждение кабеля не нарушило повседневную связь.