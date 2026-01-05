USD 1.7000
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
Новость дня
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана

Отдел информации
14:35 1300

31 декабря у берегов Финляндии судно Fitburg, опустив якорь, вывело из строя подводный кабель связи, принадлежащий телекоммуникационной компании Elisa. В отношении одного из 14 членов экипажа судна суд в Хельсинки избрал меру пресечения в виде ареста. Как сообщает Helsinki Times, этот член экипажа является гражданином Азербайджана. Его коллеге, гражданину России, запретили выезжать из страны. В общей сложности трое из 14 членов экипажа теперь ограничены в передвижении по территории Финляндии.

Ранее финская пресса сообщала о задержании двух членов экипажа, но об их гражданстве стало известно позже. Экипаж судна состоит из граждан России, Казахстана, Азербайджана и Турции.

Информация о роли арестованного гражданина Азербайджана в инциденте не разглашается в соответствии с принципом конфиденциальности досудебного расследования. Финское национальное бюро расследований (KRP), ведущее это дело, заявило, что анализ улик, собранных с судна, займет несколько недель. Судно остается в порту, пока продолжаются следственные действия.

Суд в Хельсинки арестовал гражданина Азербайджана, члена экипажа Fitburg

Следователи рассматривают дело как предполагаемое тяжкое преступление, связанное с причинением значительного ущерба имуществу, попытку причинения такого ущерба, а также тяжкое преступление, связанное с несанкционированным доступом к данным. Полиция отметила, что обвинения могут измениться по мере продвижения расследования. По предварительным данным, капитан и остальные члены экипажа сотрудничают с властями.

Напомним, судно Fitburg принадлежит компании Fitburg Shipping Co Ltd и управляется судоходной компанией Albros Shipping & Trading Ltd с головным офисом в Турции. Основным владельцем и руководителем Albros Shipping & Trading является бизнесмен Раим Алекперов, выходец из Азербайджана. Вместе с братьями Рауфом и Расимом Алекперовыми он считается одним из ключевых игроков в сфере морских перевозок между Турцией и Россией. Компания также ведет деятельность в Азербайджане.

Криминалисты провели подводное расследование в районе повреждения кабеля, проходящего между Финляндией и Эстонией, и установили, что судно прошло десятки километров до места повреждения, находясь с опущенным якорем. «На основании проведенных расследований есть основания полагать, что якорь и якорная цепь судна Fitburg тащились по морскому дну как минимум на десятки километров до места повреждения», — говорится в заявлении финских властей, опубликованном в воскресенье.

Судно следовало из России в Израиль с грузом стальной продукции. За ним наблюдали вертолеты и патрульные корабли финской погранслужбы, после чего спецназ высадился на палубу и взял ситуацию под контроль в ходе операции

Центральное управление уголовной полиции рассматривает дело как возможный акт саботажа, расследуя подозрения в причинении тяжкого ущерба имуществу, попытке причинения тяжкого ущерба и вмешательстве в телекоммуникации при отягчающих обстоятельствах. Старший инспектор полиции Ристо Лохи, возглавляющий расследование, заявил, что власти сосредоточены на выяснении, был ли инцидент случайным или преднамеренным. «Техническое и тактическое расследование продвигается при содействии ряда ведомств. Основное внимание уделяется оценке намерений и информации, которая на них повлияла», — сказал Лохи.

Судно под флагом Сент‑Винсента и Гренадин следовало из России в Израиль с грузом стальной продукции, когда было перехвачено. За судном наблюдали вертолеты и патрульные корабли финской пограничной службы, после чего спецназ высадился на палубу и взял ситуацию под контроль в ходе операции, которую официальные лица охарактеризовали как скоординированную межведомственную. Совместно с эстонскими властями проводятся подводные исследования для составления карты полного масштаба повреждений морского дна.

«Этот случай демонстрирует, что сотрудничество между органами власти на национальном и международном уровнях работает слаженно», — отметил Лохи, имея в виду совместную финско‑эстонскую следственную группу.

Инцидент произошел на фоне того, что Балтийское море все чаще рассматривается как очаг так называемых «гибридных угроз» после серии подозрительных повреждений газопроводов, линий электропередачи и телекоммуникационных кабелей, случившихся после вторжения России в Украину. Финские официальные лица подчеркнули, что повреждение кабеля не нарушило повседневную связь.

Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 165
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 1004
Украинцы сдерживают штурм россиян
Украинцы сдерживают штурм россиян
14:41 931
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро фото
14:38 1197
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
13:59 2047
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
03:47 6031
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США обновлено 14:13
14:13 6033
Медведев предложил похитить канцлера Германии
Медведев предложил похитить канцлера Германии
13:43 2243
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
13:21 1325
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
13:11 1346
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
12:29 3502

ЭТО ВАЖНО

