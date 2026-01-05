USD 1.7000
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в сентябре он лично поднимал вопрос истребителей F-35. В интервью Bloomberg турецкий лидер подчеркнул, что возвращение Турции в программу F-35 имеет ключевое значение для безопасности НАТО.

«С возвращением господина Трампа к руководству США появилась возможность вывести турецко-американские отношения в позитивное русло. Получение Турцией истребителей F-35, за которые уже было заплачено, и восстановление её участия в программе являются необходимыми как для безопасности Турции, так и для безопасности США как двух стратегических партнёров», — заявил Эрдоган.

Говоря о роли Турции в глобальных конфликтах, Эрдоган отметил, что Анкара остаётся единственной страной, имеющей прямой диалог как с Украиной, так и с Россией. «Турция также является единственным актором, способным выдвигать конкретные инициативы в Вашингтоне, Брюсселе, НАТО и ООН, выстраивая при этом сбалансированные дипломатические отношения», — подчеркнул он.

Отдельно президент Турции затронул ситуацию в Газе, заявив, что «без участия Анкары невозможно завоевать доверие палестинской стороны». По его словам, Турция должна стать частью Международных сил по стабилизации, которые могут быть размещены в Газе.

«Учитывая наши глубокие исторические связи с палестинской стороной, ранее существовавшие каналы безопасности и дипломатии с Израилем, а также наше региональное влияние как члена НАТО, мы должны быть представлены в такой миссии в качестве одной из ключевых стран», — отметил Эрдоган.

