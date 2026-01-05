Почему злопамятный Трамп отверг Мачадо

Президент США Дональд Трамп не рассматривает лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо в качестве кандидата на пост главы государства, поскольку она согласилась уступить ему Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.

Хотя Мачадо заявила о намерении посвятить награду американскому лидеру, она приняла премию, что один из источников назвал «ее величайшим грехом». «Если бы она отказалась и сказала: «Я не могу это принять, потому что это принадлежит Дональду Трампу», она бы сегодня была президентом Венесуэлы», – сказал собеседник газеты.

На пресс-конференции после операции США в Венесуэле Трамп заявил, что у Мачадо «нет поддержки и уважения в стране» для руководства ею. Как отметил источник, близкий к ее команде, эти слова американского президента «застигли их врасплох».

Один из лидеров венесуэльской оппозиции сообщил изданию, что высказывания Трампа вызвали недовольство у многих представителей оппозиционного движения, однако «в каждом переходном периоде приходится проглатывать горькую пилюлю». По его оценке, ближайшие 48 часов покажут, пойдет ли временный президент Венесуэлы Делси Родригес на «мягкий переход» власти в стране.

Нобелевская премия мира была присуждена Марии Мачадо в октябре 2025 года за «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». В числе претендентов на награду также значился президент США Дональд Трамп, который неоднократно заявлял, что заслуживает ее за свои миротворческие усилия. Вместе с тем агентство Reuters сообщало, что Трампу не присудили премию, поскольку он «разрушает международный миропорядок, которым так дорожит Нобелевский комитет». После объявления лауреата Белый дом обвинил Нобелевский комитет в том, что он «ставит политику выше мира».