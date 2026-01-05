USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
Новость дня
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Почему злопамятный Трамп отверг Мачадо

13:25 327

Президент США Дональд Трамп не рассматривает лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо в качестве кандидата на пост главы государства, поскольку она согласилась уступить ему Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.

Хотя Мачадо заявила о намерении посвятить награду американскому лидеру, она приняла премию, что один из источников назвал «ее величайшим грехом». «Если бы она отказалась и сказала: «Я не могу это принять, потому что это принадлежит Дональду Трампу», она бы сегодня была президентом Венесуэлы», – сказал собеседник газеты.

На пресс-конференции после операции США в Венесуэле Трамп заявил, что у Мачадо «нет поддержки и уважения в стране» для руководства ею. Как отметил источник, близкий к ее команде, эти слова американского президента «застигли их врасплох».

Один из лидеров венесуэльской оппозиции сообщил изданию, что высказывания Трампа вызвали недовольство у многих представителей оппозиционного движения, однако «в каждом переходном периоде приходится проглатывать горькую пилюлю». По его оценке, ближайшие 48 часов покажут, пойдет ли временный президент Венесуэлы Делси Родригес на «мягкий переход» власти в стране.

Нобелевская премия мира была присуждена Марии Мачадо в октябре 2025 года за «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». В числе претендентов на награду также значился президент США Дональд Трамп, который неоднократно заявлял, что заслуживает ее за свои миротворческие усилия. Вместе с тем агентство Reuters сообщало, что Трампу не присудили премию, поскольку он «разрушает международный миропорядок, которым так дорожит Нобелевский комитет». После объявления лауреата Белый дом обвинил Нобелевский комитет в том, что он «ставит политику выше мира».

Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
13:21 336
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
13:11 391
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
12:29 1771
Безжалостный снос домов на «Кубинке»
Безжалостный снос домов на «Кубинке» наш спецреп; все еще актуально
03:21 7442
Вместе с Мадуро горит и Хаменеи
Вместе с Мадуро горит и Хаменеи наш комментарий; все еще актуально
03:03 6215
В Грузии на рынке застрелили азербайджанца
В Грузии на рынке застрелили азербайджанца видео
12:11 2180
Новые цены на сигареты в Азербайджане
Новые цены на сигареты в Азербайджане
12:03 2119
Гибель швейцарца – трагедия, убийство русского – неактуальная статистика
Гибель швейцарца – трагедия, убийство русского – неактуальная статистика горячая тема; все еще актуально
02:42 5799
Протесты в Иране усиливаются: к акциям подключились студенты
Протесты в Иране усиливаются: к акциям подключились студенты фото; видео
11:44 2136
Зеленский об ударе по киевской больнице
Зеленский об ударе по киевской больнице обновлено 13:05
13:05 1524
Соратник Трампа подтвердил: Мадуро мог бы сегодня быть в Турции...
Соратник Трампа подтвердил: Мадуро мог бы сегодня быть в Турции...
11:03 2006

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
13:21 336
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
13:11 391
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
12:29 1771
Безжалостный снос домов на «Кубинке»
Безжалостный снос домов на «Кубинке» наш спецреп; все еще актуально
03:21 7442
Вместе с Мадуро горит и Хаменеи
Вместе с Мадуро горит и Хаменеи наш комментарий; все еще актуально
03:03 6215
В Грузии на рынке застрелили азербайджанца
В Грузии на рынке застрелили азербайджанца видео
12:11 2180
Новые цены на сигареты в Азербайджане
Новые цены на сигареты в Азербайджане
12:03 2119
Гибель швейцарца – трагедия, убийство русского – неактуальная статистика
Гибель швейцарца – трагедия, убийство русского – неактуальная статистика горячая тема; все еще актуально
02:42 5799
Протесты в Иране усиливаются: к акциям подключились студенты
Протесты в Иране усиливаются: к акциям подключились студенты фото; видео
11:44 2136
Зеленский об ударе по киевской больнице
Зеленский об ударе по киевской больнице обновлено 13:05
13:05 1524
Соратник Трампа подтвердил: Мадуро мог бы сегодня быть в Турции...
Соратник Трампа подтвердил: Мадуро мог бы сегодня быть в Турции...
11:03 2006
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться