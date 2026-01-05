USD 1.7000
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Ким делает выводы: без ядерного оружия никак

13:37 726

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за испытанием гиперзвуковых ракет, которое произошло после ареста в Венесуэле президента этой страны Николаса Мадуро. Пхеньян публично осудил действия США как нарушение международного права. Об этом пишет Bloomberg.

По информации Центрального телеграфного агентства Кореи, запуск ракет состоялся в воскресенье для проверки надежности и боевой способности гиперзвуковой системы вооружения. Ракеты запустили из района Пхеньяна в северо-восточном направлении и достигли целей на расстоянии около 1 000 километров.

Хотя Ким Чен Ын прямо не комментировал действия США в Каракасе, он отметил, что последние геополитические события и осложнения международной ситуации подтверждают потребность в дальнейшем развитии ядерного потенциала КНДР.

Профессор Лим Еул-чул из Института дальневосточных исследований Университета Кённам считает, что арест Николаса Мадуро «закрепит убеждение Кима в том, что отказ от ядерного оружия равнозначен самоубийству». По его словам, это может осложнить международные усилия по дескупуляризации (процесс ослабления или устранения концентрации ядерной власти – ред.) влияния Корейского полуострова, повысить уровень непредсказуемости действий Пхеньяна и ускорить развитие его ядерных и ракетных возможностей.

Недавно сообщалось, что Ким приказал модернизировать производство оружия в КНДР, в частности, Пхеньян может использовать технологические ноу-хау, полученные в обмен на помощь России в войне против Украины.

Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 171
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 1008
Украинцы сдерживают штурм россиян
Украинцы сдерживают штурм россиян
14:41 932
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро фото
14:38 1200
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
13:59 2051
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
03:47 6031
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США обновлено 14:13
14:13 6036
Медведев предложил похитить канцлера Германии
Медведев предложил похитить канцлера Германии
13:43 2246
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
13:21 1326
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
13:11 1346
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
12:29 3506

