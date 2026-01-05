Ким делает выводы: без ядерного оружия никак

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за испытанием гиперзвуковых ракет, которое произошло после ареста в Венесуэле президента этой страны Николаса Мадуро. Пхеньян публично осудил действия США как нарушение международного права. Об этом пишет Bloomberg.

По информации Центрального телеграфного агентства Кореи, запуск ракет состоялся в воскресенье для проверки надежности и боевой способности гиперзвуковой системы вооружения. Ракеты запустили из района Пхеньяна в северо-восточном направлении и достигли целей на расстоянии около 1 000 километров.

Хотя Ким Чен Ын прямо не комментировал действия США в Каракасе, он отметил, что последние геополитические события и осложнения международной ситуации подтверждают потребность в дальнейшем развитии ядерного потенциала КНДР.

Профессор Лим Еул-чул из Института дальневосточных исследований Университета Кённам считает, что арест Николаса Мадуро «закрепит убеждение Кима в том, что отказ от ядерного оружия равнозначен самоубийству». По его словам, это может осложнить международные усилия по дескупуляризации (процесс ослабления или устранения концентрации ядерной власти – ред.) влияния Корейского полуострова, повысить уровень непредсказуемости действий Пхеньяна и ускорить развитие его ядерных и ракетных возможностей.

Недавно сообщалось, что Ким приказал модернизировать производство оружия в КНДР, в частности, Пхеньян может использовать технологические ноу-хау, полученные в обмен на помощь России в войне против Украины.