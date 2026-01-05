Самая высокая пенсия у Байдена

Бывший президент США Джо Байден ушел в отставку с самой высокой государственной пенсией в истории американских экс-президентов — $417 тыс. в год. Об этом сообщил таблоид New York Post (NYP).

При этом пенсия Байдена превысила его президентскую зарплату, которая составляла $400 тыс. в год. По данным NYP, пенсия Джо Байдена в два раза превышает аналогичные выплаты, назначенные бывшему президенту США Бараку Обаме.

По словам вице-президента Национального фонда налогоплательщиков Демиана Брэди, 83-летний экс-президент США Джо Байден получает такие выплаты благодаря долгой карьере в политике. Суммарно он проработал в Сенате и на посту вице-президента 44 года, благодаря чему получает выплаты сразу из нескольких источников, отметил эксперт.