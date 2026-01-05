USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Самая высокая пенсия у Байдена

среди экс-президентов США
13:42 1455

Бывший президент США Джо Байден ушел в отставку с самой высокой государственной пенсией в истории американских экс-президентов — $417 тыс. в год. Об этом сообщил таблоид New York Post (NYP).

При этом пенсия Байдена превысила его президентскую зарплату, которая составляла $400 тыс. в год. По данным NYP, пенсия Джо Байдена в два раза превышает аналогичные выплаты, назначенные бывшему президенту США Бараку Обаме.

По словам вице-президента Национального фонда налогоплательщиков Демиана Брэди, 83-летний экс-президент США Джо Байден получает такие выплаты благодаря долгой карьере в политике. Суммарно он проработал в Сенате и на посту вице-президента 44 года, благодаря чему получает выплаты сразу из нескольких источников, отметил эксперт.

Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 175
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 1010
Украинцы сдерживают штурм россиян
Украинцы сдерживают штурм россиян
14:41 933
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро фото
14:38 1201
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
13:59 2053
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
03:47 6034
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США обновлено 14:13
14:13 6037
Медведев предложил похитить канцлера Германии
Медведев предложил похитить канцлера Германии
13:43 2247
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
13:21 1327
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
13:11 1346
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
12:29 3509

