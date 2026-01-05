Медведев предложил похитить канцлера Германии

По словам Медведева, подобный сценарий он «не считает полностью нереалистичным».

«Похищение неонациста Мерца может стать отличным поворотом в этом карнавале событий. Это не совсем нереалистично», — написал он.

Вчера Медведев, комментируя захват американским спецназом Николаса Мадуро, заявил, что действия президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы «носят противоправный характер, однако при этом отличаются определенной логикой, поскольку во всех сферах он последовательно отстаивает интересы своей страны».

«Надо признать, что, несмотря на очевидную противоправность поведения Трампа, в определенной последовательности ему не откажешь. Он с командой весьма жестко отстаивает национальные интересы своей страны», – отметил он.