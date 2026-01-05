Медведев предложил похитить канцлера Германии

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «отличным поворотом» гипотетическое похищение канцлера Германии Фридриха Мерца.
По словам Медведева, подобный сценарий он «не считает полностью нереалистичным».
«Похищение неонациста Мерца может стать отличным поворотом в этом карнавале событий. Это не совсем нереалистично», — написал он.
Вчера Медведев, комментируя захват американским спецназом Николаса Мадуро, заявил, что действия президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы «носят противоправный характер, однако при этом отличаются определенной логикой, поскольку во всех сферах он последовательно отстаивает интересы своей страны».
«Надо признать, что, несмотря на очевидную противоправность поведения Трампа, в определенной последовательности ему не откажешь. Он с командой весьма жестко отстаивает национальные интересы своей страны», – отметил он.