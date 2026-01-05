USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Медведев предложил похитить канцлера Германии

13:43 2247

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «отличным поворотом» гипотетическое похищение канцлера Германии Фридриха Мерца.

По словам Медведева, подобный сценарий он «не считает полностью нереалистичным».

«Похищение неонациста Мерца может стать отличным поворотом в этом карнавале событий. Это не совсем нереалистично», — написал он.

Вчера Медведев, комментируя захват американским спецназом Николаса Мадуро, заявил, что действия президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы «носят противоправный характер, однако при этом отличаются определенной логикой, поскольку во всех сферах он последовательно отстаивает интересы своей страны».

«Надо признать, что, несмотря на очевидную противоправность поведения Трампа, в определенной последовательности ему не откажешь. Он с командой весьма жестко отстаивает национальные интересы своей страны», – отметил он.

ЭТО ВАЖНО

Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 175
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 1010
Украинцы сдерживают штурм россиян
Украинцы сдерживают штурм россиян
14:41 933
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро фото
14:38 1201
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
13:59 2053
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
03:47 6034
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США обновлено 14:13
14:13 6037
Медведев предложил похитить канцлера Германии
Медведев предложил похитить канцлера Германии
13:43 2248
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
13:21 1327
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
13:11 1346
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
12:29 3509
