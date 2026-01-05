USD 1.7000
Экс-глава МИД Канады назначена советником Зеленского

13:51 1336

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении Христи Фриланд, бывшего министра иностранных дел, вице-премьера Канады, советником по экономическому развитию. О своем решении Зеленский сообщил в понедельник, 5 января.

«Христя профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций. Сейчас Украине нужно увеличивать внутреннюю устойчивость — ради восстановления Украины, если дипломатия сработает как можно скорее, и ради укрепления нашей обороны, если из-за промедления партнеров придется дольше работать для окончания войны», — говорится в сообщении президента Украины.

В прошлом году Фриланд баллотировалась на пост премьер-министра Канады. Также она является спецпредставителем правительства Канады по вопросам восстановления Украины.

Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 180
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 1012
Украинцы сдерживают штурм россиян
Украинцы сдерживают штурм россиян
14:41 934
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро фото
14:38 1202
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
13:59 2053
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
03:47 6035
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США обновлено 14:13
14:13 6037
Медведев предложил похитить канцлера Германии
Медведев предложил похитить канцлера Германии
13:43 2250
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
13:21 1327
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
13:11 1347
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
12:29 3509

