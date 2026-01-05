Экс-глава МИД Канады назначена советником Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении Христи Фриланд, бывшего министра иностранных дел, вице-премьера Канады, советником по экономическому развитию. О своем решении Зеленский сообщил в понедельник, 5 января.

«Христя профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций. Сейчас Украине нужно увеличивать внутреннюю устойчивость — ради восстановления Украины, если дипломатия сработает как можно скорее, и ради укрепления нашей обороны, если из-за промедления партнеров придется дольше работать для окончания войны», — говорится в сообщении президента Украины.

В прошлом году Фриланд баллотировалась на пост премьер-министра Канады. Также она является спецпредставителем правительства Канады по вопросам восстановления Украины.