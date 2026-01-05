USD 1.7000
Попытка штурма россиян через трубу провалилась

13:59 2054

Украинские десантники на Купянском направлении сорвали попытку российской армии штурма позиций с использованием газопровода «Союз». Об этом сообщает 77 отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины в соцсетях.

Согласно информации, российские подразделения действовали севернее Новоплатоновки – в направлении Новой Кругляковки и Загрызово. К попытке прорыва ВС РФ привлекли около 50 человек.

«Бойцы 77 бригады своевременно обнаружили намерения россиян и во взаимодействии со смежными подразделениями остановили штурм», – говорится в сообщении.

Украинские десантники отметили, что по итогам операции российская армия не смогла достичь поставленных задач, а обстановка в полосе ответственности стабильная.

«В зоне ответственности 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады россияне продолжают действовать малыми группами и пытаются осуществлять просачивание между позициями», – указали в бригаде.

