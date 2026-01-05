USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
Новость дня
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

«Европе придет конец, если…»: Туск о Гренландии и Венесуэле

14:18 1108

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа потеряет доверие даже союзников, если останется слабой и разделенной. Об этом сообщает ТАСС.

«Никто не будет воспринимать всерьез слабую и раздробленную Европу: ни враги, ни союзники. Это уже ясно сейчас. Мы должны наконец поверить в свою силу, мы должны продолжать вооружаться, мы должны оставаться едиными, как никогда раньше. Один за всех и все за одного. Иначе нам конец», – написал Туск на английском языке в X.

Польский премьер таким образом отреагировал на недавние шаги США на международной арене – удар по Венесуэле и заявления американского лидера Дональда Трампа о территориальных притязаниях Вашингтона, включая Гренландию, входящую в состав Дании.

Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 198
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 1035
Украинцы сдерживают штурм россиян
Украинцы сдерживают штурм россиян
14:41 956
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро фото
14:38 1219
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
13:59 2071
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
03:47 6037
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США обновлено 14:13
14:13 6045
Медведев предложил похитить канцлера Германии
Медведев предложил похитить канцлера Германии
13:43 2267
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
13:21 1329
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
13:11 1351
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
12:29 3515

ЭТО ВАЖНО

Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 198
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 1035
Украинцы сдерживают штурм россиян
Украинцы сдерживают штурм россиян
14:41 956
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро фото
14:38 1219
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
13:59 2071
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
03:47 6037
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США обновлено 14:13
14:13 6045
Медведев предложил похитить канцлера Германии
Медведев предложил похитить канцлера Германии
13:43 2267
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
13:21 1329
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
13:11 1351
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
12:29 3515
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться