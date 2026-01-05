«Европе придет конец, если…»: Туск о Гренландии и Венесуэле

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа потеряет доверие даже союзников, если останется слабой и разделенной. Об этом сообщает ТАСС.

«Никто не будет воспринимать всерьез слабую и раздробленную Европу: ни враги, ни союзники. Это уже ясно сейчас. Мы должны наконец поверить в свою силу, мы должны продолжать вооружаться, мы должны оставаться едиными, как никогда раньше. Один за всех и все за одного. Иначе нам конец», – написал Туск на английском языке в X.

Польский премьер таким образом отреагировал на недавние шаги США на международной арене – удар по Венесуэле и заявления американского лидера Дональда Трампа о территориальных притязаниях Вашингтона, включая Гренландию, входящую в состав Дании.