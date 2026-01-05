Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро

В понедельник, 5 января, цены на золото возобновили рост. Триггером к росту актива, который принято считать защитным, стало усиление геополитической напряженности. Февральские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) превысили уровень $4430 за унцию. По состоянию на 12:09 по Баку фьючерсы росли на 2,3%, до $4430,3 за унцию.

Цены на серебро на торгах 5 января по состоянию на 12:09 по Баку прибавляли 6,04% и торговались на уровне $75,3 за унцию. Помимо факторов, способствовавших росту цен на золото, на серебро также повлияли опасения, что администрация США может ввести импортные пошлины на драгоценный металл.

Нефть

Рынок нефти отреагировал снижением на военную операцию США в Венесуэле, хотя подобные потрясения в нефтедобывающих странах обычно ведут к заметному росту цен. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 1,2% на старте торгов 5 января и на минимуме составила $60,2 за баррель. По данным на 12:12 по Баку, фьючерсы на нефть Brent дешевели на 0,8% — до $60,3 за баррель.

В Венесуэле находится 17,5% мировых доказанных запасов нефти (303,22 млрд баррелей). Венесуэла когда-то была крупным производителем нефти, но за последние два десятилетия объемы добычи резко сократились, в том числе из-за недостатка инвестиций. Сейчас на нее приходится менее 1% от мировых поставок, которые в основном экспортируются в Китай.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что увеличение добычи нефти в Венесуэле в долгосрочной перспективе может оказать давление на мировые цены на нефть. Любое восстановление, скорее всего, будет постепенным и частичным, поскольку инфраструктура деградирует, и для значительных инвестиций в добычу полезных ископаемых потребуются серьезные стимулы, считают аналитики. Банк оставил прогноз средней цены нефти Brent на 2026 год без изменений — на уровне $56 за баррель.