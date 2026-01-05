Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро

Реакция мирового рынка на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными оказалась весьма сдержанной. Цены на нефть ушли в минус, а защитные активы — драгметаллы и доллар — выросли.
Золото
В понедельник, 5 января, цены на золото возобновили рост. Триггером к росту актива, который принято считать защитным, стало усиление геополитической напряженности. Февральские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) превысили уровень $4430 за унцию. По состоянию на 12:09 по Баку фьючерсы росли на 2,3%, до $4430,3 за унцию.
Серебро
Цены на серебро на торгах 5 января по состоянию на 12:09 по Баку прибавляли 6,04% и торговались на уровне $75,3 за унцию. Помимо факторов, способствовавших росту цен на золото, на серебро также повлияли опасения, что администрация США может ввести импортные пошлины на драгоценный металл.
Нефть
Рынок нефти отреагировал снижением на военную операцию США в Венесуэле, хотя подобные потрясения в нефтедобывающих странах обычно ведут к заметному росту цен. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 1,2% на старте торгов 5 января и на минимуме составила $60,2 за баррель. По данным на 12:12 по Баку, фьючерсы на нефть Brent дешевели на 0,8% — до $60,3 за баррель.
В Венесуэле находится 17,5% мировых доказанных запасов нефти (303,22 млрд баррелей). Венесуэла когда-то была крупным производителем нефти, но за последние два десятилетия объемы добычи резко сократились, в том числе из-за недостатка инвестиций. Сейчас на нее приходится менее 1% от мировых поставок, которые в основном экспортируются в Китай.
Аналитики Goldman Sachs полагают, что увеличение добычи нефти в Венесуэле в долгосрочной перспективе может оказать давление на мировые цены на нефть. Любое восстановление, скорее всего, будет постепенным и частичным, поскольку инфраструктура деградирует, и для значительных инвестиций в добычу полезных ископаемых потребуются серьезные стимулы, считают аналитики. Банк оставил прогноз средней цены нефти Brent на 2026 год без изменений — на уровне $56 за баррель.
Доллар
Индекс доллара DXY составляет 98,1 пункта (+0,3). В то же время индекс страха VIX снизился на 3%, до 14,5 пункта.
Доллар укрепился по отношению к основным валютам, поскольку захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро американскими властями усиливает геополитические риски, сообщил Bloomberg. Трейдеры отдавали предпочтение доллару на фоне неопределенности относительно того, что будет с Венесуэлой после того, как США задержали Мадуро, а президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует «управлять» этой южноамериканской страной.
Индекс доллара (DXY) показывает отношение доллара США к корзине из шести других основных валют — евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка.
Индекс волатильности VIX, также известный как индекс страха, — это индикатор настроений на фондовом рынке США. Он измеряется по шкале от 0 до 100, рассчитывает индекс Чикагская биржа опционов (CBOE). VIX отражает нервозность трейдеров: чем выше индекс, тем сильнее на рынке ожидают резких колебаний.