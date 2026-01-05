USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
Новость дня
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро

фото
14:38 1222

Реакция мирового рынка на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными оказалась весьма сдержанной. Цены на нефть ушли в минус, а защитные активы — драгметаллы и доллар — выросли.

Золото

В понедельник, 5 января, цены на золото возобновили рост. Триггером к росту актива, который принято считать защитным, стало усиление геополитической напряженности. Февральские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) превысили уровень $4430 за унцию. По состоянию на 12:09 по Баку фьючерсы росли на 2,3%, до $4430,3 за унцию.

Серебро

Цены на серебро на торгах 5 января по состоянию на 12:09 по Баку прибавляли 6,04% и торговались на уровне $75,3 за унцию. Помимо факторов, способствовавших росту цен на золото, на серебро также повлияли опасения, что администрация США может ввести импортные пошлины на драгоценный металл.

Нефть

Рынок нефти отреагировал снижением на военную операцию США в Венесуэле, хотя подобные потрясения в нефтедобывающих странах обычно ведут к заметному росту цен. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 1,2% на старте торгов 5 января и на минимуме составила $60,2 за баррель. По данным на 12:12 по Баку, фьючерсы на нефть Brent дешевели на 0,8% — до $60,3 за баррель.

В Венесуэле находится 17,5% мировых доказанных запасов нефти (303,22 млрд баррелей). Венесуэла когда-то была крупным производителем нефти, но за последние два десятилетия объемы добычи резко сократились, в том числе из-за недостатка инвестиций. Сейчас на нее приходится менее 1% от мировых поставок, которые в основном экспортируются в Китай.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что увеличение добычи нефти в Венесуэле в долгосрочной перспективе может оказать давление на мировые цены на нефть. Любое восстановление, скорее всего, будет постепенным и частичным, поскольку инфраструктура деградирует, и для значительных инвестиций в добычу полезных ископаемых потребуются серьезные стимулы, считают аналитики. Банк оставил прогноз средней цены нефти Brent на 2026 год без изменений — на уровне $56 за баррель.

Доллар

Индекс доллара DXY составляет 98,1 пункта (+0,3). В то же время индекс страха VIX снизился на 3%, до 14,5 пункта.

Доллар укрепился по отношению к основным валютам, поскольку захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро американскими властями усиливает геополитические риски, сообщил Bloomberg. Трейдеры отдавали предпочтение доллару на фоне неопределенности относительно того, что будет с Венесуэлой после того, как США задержали Мадуро, а президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует «управлять» этой южноамериканской страной.

Индекс доллара (DXY) показывает отношение доллара США к корзине из шести других основных валют — евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка.

Индекс волатильности VIX, также известный как индекс страха, — это индикатор настроений на фондовом рынке США. Он измеряется по шкале от 0 до 100, рассчитывает индекс Чикагская биржа опционов (CBOE). VIX отражает нервозность трейдеров: чем выше индекс, тем сильнее на рынке ожидают резких колебаний.

Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 207
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 1042
Украинцы сдерживают штурм россиян
Украинцы сдерживают штурм россиян
14:41 958
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро фото
14:38 1223
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
13:59 2084
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
03:47 6039
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США обновлено 14:13
14:13 6049
Медведев предложил похитить канцлера Германии
Медведев предложил похитить канцлера Германии
13:43 2270
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
13:21 1330
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
13:11 1353
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
12:29 3519

ЭТО ВАЖНО

Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 207
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 1042
Украинцы сдерживают штурм россиян
Украинцы сдерживают штурм россиян
14:41 958
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро фото
14:38 1223
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
13:59 2084
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
03:47 6039
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США обновлено 14:13
14:13 6049
Медведев предложил похитить канцлера Германии
Медведев предложил похитить канцлера Германии
13:43 2270
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
13:21 1330
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
13:11 1353
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
12:29 3519
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться