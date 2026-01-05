USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
Новость дня
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Украинцы сдерживают штурм россиян

14:41 961

Российские войска пытаются переправиться через реку Северский Донец с целью захвата Дроновки, Платоновки и Закитного в Донецкой области. Об этом сообщает 81-я отдельная аэромобильная Слобожанская бригада, передает «УНИАН».

По информации украинских военных, ситуация в зоне ответственности остается напряженной – россияне пытаются проникнуть малыми группами в населенный пункт Дроновка и обходят позиции украинских войск по дороге Северск–Закитное.

«Также заметна активизация россиян со стороны населенного пункта Ямполь – в большинстве это тщетные попытки переправить живую силу на моторизованных резиновых лодках через реку Северский Донец и закрепиться на прибрежной территории», – рассказали в 81-й бригаде.

Кроме того, россияне пытаются подтягивать артиллерию и разворачивать пункты дислокации пилотов вблизи северо-восточной окраины Дроновки и в Серебрянском лесничестве. «Основная цель российской армии – взять под контроль прибрежную часть Северского Донца – населенные пункты Дроновка, Платоновка, Закитное, чтобы стягивать ресурсы, разворачивать позиции артиллерии и БПЛА и контролировать логистическое обеспечение», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что слаженные действия позволяют остановить продвижение россиян в направлении Дроновки и других населенных пунктов в полосе ответственности бригады.

Тем временем Минобороны РФ сообщило, что российские военные захватили село Грабовское в Сумской области. В ведомстве заявили, что «российские бойцы уничтожили основные очаги сопротивления точными ударами артиллерии и FPV-дронов». В результате ВСУ были «вынуждены оставить свои позиции и выйти из села».

Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 211
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 1047
Украинцы сдерживают штурм россиян
Украинцы сдерживают штурм россиян
14:41 962
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро фото
14:38 1225
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
13:59 2088
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
03:47 6040
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США обновлено 14:13
14:13 6051
Медведев предложил похитить канцлера Германии
Медведев предложил похитить канцлера Германии
13:43 2272
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
13:21 1332
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
13:11 1354
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
12:29 3523

ЭТО ВАЖНО

Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 211
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 1047
Украинцы сдерживают штурм россиян
Украинцы сдерживают штурм россиян
14:41 962
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро фото
14:38 1225
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
13:59 2088
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
03:47 6040
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США обновлено 14:13
14:13 6051
Медведев предложил похитить канцлера Германии
Медведев предложил похитить канцлера Германии
13:43 2272
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
13:21 1332
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
13:11 1354
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
12:29 3523
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться