Украинцы сдерживают штурм россиян

По информации украинских военных, ситуация в зоне ответственности остается напряженной – россияне пытаются проникнуть малыми группами в населенный пункт Дроновка и обходят позиции украинских войск по дороге Северск–Закитное.

Российские войска пытаются переправиться через реку Северский Донец с целью захвата Дроновки, Платоновки и Закитного в Донецкой области. Об этом сообщает 81-я отдельная аэромобильная Слобожанская бригада, передает «УНИАН».

«Также заметна активизация россиян со стороны населенного пункта Ямполь – в большинстве это тщетные попытки переправить живую силу на моторизованных резиновых лодках через реку Северский Донец и закрепиться на прибрежной территории», – рассказали в 81-й бригаде.

Кроме того, россияне пытаются подтягивать артиллерию и разворачивать пункты дислокации пилотов вблизи северо-восточной окраины Дроновки и в Серебрянском лесничестве. «Основная цель российской армии – взять под контроль прибрежную часть Северского Донца – населенные пункты Дроновка, Платоновка, Закитное, чтобы стягивать ресурсы, разворачивать позиции артиллерии и БПЛА и контролировать логистическое обеспечение», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что слаженные действия позволяют остановить продвижение россиян в направлении Дроновки и других населенных пунктов в полосе ответственности бригады.

Тем временем Минобороны РФ сообщило, что российские военные захватили село Грабовское в Сумской области. В ведомстве заявили, что «российские бойцы уничтожили основные очаги сопротивления точными ударами артиллерии и FPV-дронов». В результате ВСУ были «вынуждены оставить свои позиции и выйти из села».