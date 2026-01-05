USD 1.7000
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Америка впереди планеты всей

По экспорту сжиженного газа
14:47 528

США в 2025 году стали первой страной в мире, которая экспортировала более 100 млн т сжиженного газа (LNG) за один год. Об этом пишет отраслевое издание ExPro со ссылкой на данные Reuters.

Экспорт LNG из США в прошлом году составил 111 млн тонн (более 153 млрд куб м), что почти на 20 млн тонн больше, чем у Катара, и примерно на 23 млн тонн превышает показатель 2024 года. Поставки из США обеспечили около четверти мирового экспорта LNG.

Рост экспорта был обусловлен введением новых мощностей и высоким уровнем загрузки действующих терминалов. В частности, завод Plaquemines компании Venture Global, второй по величине экспортный LNG объект в США, в 2025 году отгрузил 16,4 млн тонн LNG (22,6 млрд куб м) после отправки первого груза в декабре 2024 года.

Годовой рост экспорта на 24% стал результатом стабильной работы действующих терминалов и быстрого наращивания производства на новых объектах.

Дополнительным достижением стал декабрь 2025 года, когда США экспортировали рекордные 11,5 млн тонн LNG за месяц (15,9 млрд куб м). Всего в течение года было установлено пять месячных рекордов производства и экспорта.

Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 215
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 1050
Украинцы сдерживают штурм россиян
Украинцы сдерживают штурм россиян
14:41 962
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро фото
14:38 1228
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
13:59 2090
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
03:47 6040
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США обновлено 14:13
14:13 6053
Медведев предложил похитить канцлера Германии
Медведев предложил похитить канцлера Германии
13:43 2273
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
13:21 1332
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
13:11 1355
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
12:29 3524

