Америка впереди планеты всей

США в 2025 году стали первой страной в мире, которая экспортировала более 100 млн т сжиженного газа (LNG) за один год. Об этом пишет отраслевое издание ExPro со ссылкой на данные Reuters.

Экспорт LNG из США в прошлом году составил 111 млн тонн (более 153 млрд куб м), что почти на 20 млн тонн больше, чем у Катара, и примерно на 23 млн тонн превышает показатель 2024 года. Поставки из США обеспечили около четверти мирового экспорта LNG.

Рост экспорта был обусловлен введением новых мощностей и высоким уровнем загрузки действующих терминалов. В частности, завод Plaquemines компании Venture Global, второй по величине экспортный LNG объект в США, в 2025 году отгрузил 16,4 млн тонн LNG (22,6 млрд куб м) после отправки первого груза в декабре 2024 года.

Годовой рост экспорта на 24% стал результатом стабильной работы действующих терминалов и быстрого наращивания производства на новых объектах.

Дополнительным достижением стал декабрь 2025 года, когда США экспортировали рекордные 11,5 млн тонн LNG за месяц (15,9 млрд куб м). Всего в течение года было установлено пять месячных рекордов производства и экспорта.