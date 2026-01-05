Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией

Азербайджан и Армения предпримут умеренные шаги по реализации положений рамочного мирного соглашения 2025 года, что снизит риск новой войны между ними, прогнозирует аналитический центр Stratfor.

По оценке центра, регулирование торговли между двумя странами, вероятно, будет продвигаться осторожно: обе стороны будут выстраивать доверие через ограниченное торговое взаимодействие, а не через всеобъемлющую экономическую интеграцию.

«Во внутренней политике премьер-министр Армении Никол Пашинян столкнется с усилением общественного недовольства, в основном вызванного предполагаемыми уступками Азербайджану и напряженными отношениями с Армянской апостольской церковью. Пашинян, вероятно, отложит проведение референдума по конституционным изменениям до июньских выборов.

Если он не будет переизбран, судьба проекта мирного соглашения станет неопределенной. Однако если он сохранит власть после голосования, то, вероятно, сделает приоритетом реализацию «Маршрута Трампа», который является центральной частью совместной декларации, подписанной с США и Азербайджаном.

Баку в свою очередь завершит строительство своего участка Аразского коридора, проходящего через Иран, параллельно с TRIPP, одновременно сохраняя TRIPP как рычаг и альтернативу, исключающую Армению из региональной интеграции в случае ее несотрудничества. Россия попытается бросить вызов развитию TRIPP, однако ослабление ее позиций в регионе ограничит ее возможности существенно препятствовать развороту как Еревана, так и Баку в сторону Запада», - подчеркивают аналитики.