Индии тоже достанется от Трампа

США могут ввести новые пошлины в отношении Индии, если она не ограничит покупку российской нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту Air Force One, сообщило Reuters.

«[Премьер-министр Индии Нарендра] Моди – хороший парень. Он знал, что я был недоволен, и для него было важно сделать меня довольным. Они торгуют, и мы можем очень быстро повысить для них пошлины», – заявил Трамп в ответ на вопрос о закупках Индией российской нефти.

Агентство отметило, что 5 января индийские рынки отреагировали на это заявление: индекс акций информационных технологий упал примерно на 2,5% до самого низкого уровня за более чем месяц. Инвесторы обеспокоены, что напряженные торговые отношения могут еще больше задержать заключение торгового соглашения между США и Индией.

Напомним, 27 августа США ввели 50% пошлины на индийские товары из-за закупки Индией российской нефти.

Санкции США против «Лукойла» и «Роснефти», вступившие в силу 21 ноября, обвалили цену российской нефти Urals для Индии (крупнейшего ее импортера) и резко увеличили ставки на фрахт супертанкеров на ключевых маршрутах.

Импорт российской нефти в Индию в декабре упал до трехлетнего минимума в 1,2 млн баррелей в день по сравнению с 1,84 млн баррелей в день в ноябре.