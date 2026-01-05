USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
Новость дня
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

«Царица» и «тигрица» венесуэльской политики

15:06 648

Делси Родригес, исполняющая обязанности президента Венесуэлы после захвата Николаса Мадуро, получила в стране прозвища «царица» и «тигрица», сообщает Reuters.

Журналисты называют 56-летнюю Делси Родригес одной из самых жестких фигур в венесуэльском правительстве. Прозвище «царица» она получила за значительное влияние в стране, а «тигрицей» Родригес называл сам Мадуро за вклад в защиту социалистического режима.

По образованию Родригес юрист, после окончания учебы она провела девять лет во Франции и Англии. В разные годы она занимала посты министра иностранных дел и министра коммуникаций Венесуэлы, а вице-президентом стала в 2018 году. Параллельно Делси возглавляла Министерство экономики и финансов, а также Министерство нефти.

На посту вице-президента Родригес проводила консервативную политику: сокращала госрасходы, боролась с инфляцией и ограничивала кредитование. По информации Reuters, она чаще других венесуэльских чиновников посещает Россию, Китай и Турцию, а также регулярно встречается с бизнесом на профильных мероприятиях.

Политик тесно сотрудничает со своим братом Хорхе Родригесом, который возглавляет Национальную ассамблею Венесуэлы. Их отец, Хорхе Антонио, был партизаном и основателем революционной Социалистической лиги – Мадуро называл его героем венесуэльского левого движения.

Кроме политической активности, Родригес вместе с братом участвует в соревнованиях по настольному теннису. На публике она часто появляется в одежде люксовых брендов.

Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 222
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 1055
Украинцы сдерживают штурм россиян
Украинцы сдерживают штурм россиян
14:41 967
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро фото
14:38 1238
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
13:59 2095
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
03:47 6042
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США обновлено 14:13
14:13 6059
Медведев предложил похитить канцлера Германии
Медведев предложил похитить канцлера Германии
13:43 2277
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
13:21 1333
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
13:11 1357
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
12:29 3531

ЭТО ВАЖНО

Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 222
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 1055
Украинцы сдерживают штурм россиян
Украинцы сдерживают штурм россиян
14:41 967
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро фото
14:38 1238
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
Попытка штурма россиян через трубу провалилась
13:59 2095
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля
Трамп с Эрдоганом ломает планы Израиля наша корреспонденция; все еще актуально
03:47 6042
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США
Президент Колумбии готов взять в руки оружие и сражаться с США обновлено 14:13
14:13 6059
Медведев предложил похитить канцлера Германии
Медведев предложил похитить канцлера Германии
13:43 2277
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
Эрдоган хочет получить F-35 и отправить войска в Газу
13:21 1333
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
Инфляция в Турции: по статистике одно, а по факту почти вдвое выше
13:11 1357
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
Близкий друг Трампа в Баку. Что объединяет сенатора Маллина с президентом
12:29 3531
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться