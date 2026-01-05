«Царица» и «тигрица» венесуэльской политики

Журналисты называют 56-летнюю Делси Родригес одной из самых жестких фигур в венесуэльском правительстве. Прозвище «царица» она получила за значительное влияние в стране, а «тигрицей» Родригес называл сам Мадуро за вклад в защиту социалистического режима.

По образованию Родригес юрист, после окончания учебы она провела девять лет во Франции и Англии. В разные годы она занимала посты министра иностранных дел и министра коммуникаций Венесуэлы, а вице-президентом стала в 2018 году. Параллельно Делси возглавляла Министерство экономики и финансов, а также Министерство нефти.

На посту вице-президента Родригес проводила консервативную политику: сокращала госрасходы, боролась с инфляцией и ограничивала кредитование. По информации Reuters, она чаще других венесуэльских чиновников посещает Россию, Китай и Турцию, а также регулярно встречается с бизнесом на профильных мероприятиях.

Политик тесно сотрудничает со своим братом Хорхе Родригесом, который возглавляет Национальную ассамблею Венесуэлы. Их отец, Хорхе Антонио, был партизаном и основателем революционной Социалистической лиги – Мадуро называл его героем венесуэльского левого движения.

Кроме политической активности, Родригес вместе с братом участвует в соревнованиях по настольному теннису. На публике она часто появляется в одежде люксовых брендов.