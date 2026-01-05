Азербайджанский газ наступает. Важный сигнал

Газовое соглашение по месторождению «Апшерон», подписанное между Азербайджаном и Турцией, придает этому стратегически важному проекту ускоренную динамику и по факту переводит его в фазу практической реализации. Имеется в виду договоренность о поставках в период с 2029 по 2043 год 33 миллиардов кубометров природного газа с каспийского месторождения «Апшерон», то есть ежегодно по 2,25 миллиарда кубометров в течение 15 лет. О достигнутом соглашении сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в эфире турецкого Kanal 7. В беседе с haqqin.az сразу три источника, знакомые с деталями переговоров, подтвердили факт подписания так называемого Gas Supply Agreement, который должен стать ключевым стимулом для оперативного выхода проекта «Апшерон» на стадию полномасштабной разработки. Речь идет о второй фазе проекта, условно обозначаемой как «Апшерон-2», акционерами которой являются Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) с долей 35 процентов, французская TotalEnergies с долей 35 процентов и ADNOC из ОАЭ с долей 30 процентов.

По словам двух источников, наличие долгосрочного соглашения о поставках газа с Турцией позволяет уже в первом полугодии 2026 года ожидать принятия финального инвестиционного решения по «Апшерон-2». Они считают реальным старт добычи и экспорта газа в 2029 году, хотя часть отраслевых экспертов осторожно сдвигает эти сроки на 2030–2031 годы. В полномасштабном режиме «Апшерон» должен обеспечивать добычу на уровне 5-6 миллиардов кубометров газа в год. Из этого объема 2,25 миллиарда кубометров ежегодно в течение 15 лет предназначены для Турции и будут поставляться по газопроводу Баку – Тбилиси – Эрзурум. Судьба оставшегося газа должна быть определена в первом полугодии 2026 года: рассматриваются варианты его экспорта по Южному газовому коридору либо выкупа оставшихся объемов самой SOCAR. Один из источников haqqin.az подчеркнул, что Азербайджан фактически уже заключил первое долгосрочное коммерческое соглашение, необходимое для полномасштабного освоения «Апшерона», что имеет принципиальное значение. В качестве примера он напомнил, что по флагманскому месторождению «Шахдениз» основные соглашения о купле-продаже газа были подписаны в 2013 году, после чего в декабре того же года было принято финальное инвестиционное решение и начались работы по расширению добычи. Первый газ с «Шахдениз-2», напомним, был получен в 2018 году и также был ориентирован прежде всего на Турцию, а именно на трубопровод TANAP, тогда как инфраструктура для поставок в Европу была полностью готова только к концу 2020 года.

Глава независимого Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан считает подписание между Турцией и Азербайджаном коммерческого соглашения по «Апшерон-2» важнейшим сигналом, демонстрирующим не только растущую роль азербайджанского газа для турецкого рынка, но и общее укрепление ресурсной базы самого Азербайджана. По его словам, к 2030 году страна сможет получать дополнительные объемы газа сразу с нескольких собственных месторождений как для внутреннего потребления, так и для экспорта, без необходимости привлекать сторонние источники, включая своповые схемы с туркменским газом. По оценке Шабана, к 2029-2030 годам Азербайджан будет располагать газом с «Апшерона-2» и проекта Shah Deniz Compression. Уже в первом квартале 2026 года ожидается получение первого глубоководного газа с блока «Азери – Чираг – Гюнешли», а к 2028 году эти объемы могут достичь 2 миллиардов кубометров в год. Существенные ожидания связаны и с дальнейшей разработкой месторождения «Умид», которое уже сегодня обеспечивает около 2,5 миллиарда кубометров газа в год и способно к 2030 году увеличить добычу как минимум до 3,5 миллиарда кубометров. В совокупности это формирует устойчивую и диверсифицированную газовую базу страны. При этом Азербайджану предстоит взвешенно и стратегически распределять свои ресурсы с учетом жестких обязательств по 25-летним газовым контрактам с европейскими компаниями, стартовавшим в декабре 2020 года и истекающим в 2045 году, а также с учетом прохождения пика добычи на месторождении «Шахдениз» в 2024-2025 годах.