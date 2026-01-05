Какие соцсети предпочитают азербайджанцы

USD 1.7000
В декабре прошлого года доля Instagram на всех платформах социальных медиа Азербайджана (компьютеры, мобильные устройства и планшеты) составила 36,04% (46,23% в ноябре, 47,09% годом ранее). Это на 10,19 процентных пункта меньше, чем в ноябре, и на 11,05 процентных пункта меньше, чем годом ранее, говорится в отчете аналитического проекта Statcounter.

Таким образом, рыночная доля Instagram за месяц снизилась на 22%.

Рыночная доля YouTube, занявшего второе место, снизилась на 2,41 процентных пункта за месяц и увеличилась на 18,66 процентных пункта за год, составив 28,63% (31,04% в ноябре и 9,97% годом ранее).

Рыночная доля Facebook, занявшего третье место, увеличилась на 6,79 процентных пункта за месяц и на 1,44 процентных пункта в годовом сравнении, достигнув 17,47% (10,68% в ноябре и 16,03% годом ранее).

Рыночная доля Pinterest, занявшего четвертое место, увеличилась на 3,08 процентных пункта за месяц и снизилась на 8,13 процентных пункта в годовом сравнении, составив 8,78% (5,7% в ноябре и 16,91% годом ранее).

Пятерку лидеров замыкает X с рыночной долей 4,01% (4,46% в ноябре и 6,66% годом ранее). Рыночная доля социальной сети снизилась на 0,45 процентных пункта за месяц и на 2,65 процентных пункта в годовом сравнении.

