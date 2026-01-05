USD 1.7000
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
Нефтегиганты узнали о планах Трампа слишком поздно

Руководители крупных американских нефтяных компаний ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips не знали о планах администрации президента США Дональда Трампа по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает Financial Times со ссылкой на источник в отрасли.

«Ни с одним из игроков индустрии, обладающих капиталом и экспертизой для инвестиций в Венесуэлу, не советовались ни перед свержением Мадуро, ни перед тем, как президент (Трамп) сделал заявления (о восстановлении нефтяной отрасли Венесуэлы)», – сказал собеседник издания.

Глава фонда Amos Global Energy Management Али Мошири заявил FT о намерении привлечь $2 млрд инвестиций в венесуэльские нефтяные проекты.

«Мы предвкушали этот прорыв, наше предложение для частных инвесторов на сумму $2 млрд готово, инвестиционные цели определены. За последние 24 часа мне позвонили около дюжины потенциальных инвесторов. Интерес к Венесуэле вырос с нуля до 99 процентов», – отметил он.

FT подчеркивает, что к инвестиционным проектам могут присоединиться и европейские компании, включая испанскую Repsol и итальянскую Eni, если будут отменены американские санкции.

Тем временем агентство Reuters со ссылкой на мониторинговую службу TankerTrackers.com сообщает, что около десяти танкеров с венесуэльской нефтью и топливом в последние дни покинули территориальные воды страны с выключенными транспондерами.

По всей видимости, суда нарушили блокаду, введенную США еще до захвата президента Николаса Мадуро, что практически парализовало экспорт венесуэльской нефти. Все идентифицированные танкеры, покинувшие страну, находятся под санкциями США, утверждает агентство.

Еще одна группа судов, также подпадающих под американские ограничения, отплыла пустыми после разгрузки импортных грузов или завершения внутренних перевозок, говорится в сообщении Reuters.

В свою очередь испанская газета El País отмечает, что «нарушение суверенитета Венесуэлы ради эксплуатации ее ресурсов больше не маскируется ни под исключение, ни под меньшее зло».

По информации издания, сохранение Делси Родригес на посту исполнительного вице-президента и в вершине властной структуры страны носит чисто прагматический характер для США.

«Родригес полезна, потому что контролирует ключевые рычаги государства и обеспечивает краткосрочную стабильность», – подчеркивает газета.

