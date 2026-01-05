USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
Новость дня
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

«В команде Украины»: Зеленский встретился с экс-главой МИД

15:47 1032

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и подчеркнул, что тот «в команде Украины». Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает РБК-Украина.

Глава государства рассказал, что обсудил с Кулебой политическую и информационную ситуацию вокруг страны.

«Важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно. Рад, что Дмитрий в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия», – подчеркнул Зеленский.

Дмитрий Кулеба занимал пост министра иностранных дел Украины с марта 2020 года. В сентябре 2024 года он покинул должность в рамках «перезагрузки правительства». Кулеба подчеркнул, что его отставка не была связана с какими-либо претензиями к работе или неудачами во внешней политике.

Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году
Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году рассказал эксперт
16:05 2222
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет фото; видео; обновлено 17:00
17:00 3944
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать обновлено 16:54
16:54 2067
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам фото
16:45 1067
Мадуро доставили в суд в наручниках
Мадуро доставили в суд в наручниках фото; видео; новость дополнена
17:30 1442
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
14:35 2464
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности обновлено 16:00
16:00 3560
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 1343
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 2389
Украинцы сдерживают штурм россиян
Украинцы сдерживают штурм россиян
14:41 1735
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро фото
14:38 2261

ЭТО ВАЖНО

Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году
Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году рассказал эксперт
16:05 2222
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет фото; видео; обновлено 17:00
17:00 3944
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать обновлено 16:54
16:54 2067
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам фото
16:45 1067
Мадуро доставили в суд в наручниках
Мадуро доставили в суд в наручниках фото; видео; новость дополнена
17:30 1442
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
14:35 2464
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности обновлено 16:00
16:00 3560
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 1343
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 2389
Украинцы сдерживают штурм россиян
Украинцы сдерживают штурм россиян
14:41 1735
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро фото
14:38 2261
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться