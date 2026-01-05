«В команде Украины»: Зеленский встретился с экс-главой МИД

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и подчеркнул, что тот «в команде Украины». Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает РБК-Украина.

Глава государства рассказал, что обсудил с Кулебой политическую и информационную ситуацию вокруг страны.

«Важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно. Рад, что Дмитрий в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия», – подчеркнул Зеленский.

Дмитрий Кулеба занимал пост министра иностранных дел Украины с марта 2020 года. В сентябре 2024 года он покинул должность в рамках «перезагрузки правительства». Кулеба подчеркнул, что его отставка не была связана с какими-либо претензиями к работе или неудачами во внешней политике.