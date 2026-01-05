Сообщил о коррупции – получи защиту

В Узбекистане вводится практика предоставления защитного ордера для лиц, сообщивших о коррупции. Соответствующие положения закреплены в президентском указе «О системе предотвращения коррупции и совершенствовании борьбы с ней в Республике Узбекистан» .

Согласно документу, Агентство по борьбе с коррупцией будет выдавать защитные ордера гражданам, которые сообщили о коррупционных нарушениях, чтобы защитить их от преследований и давления в ходе трудовой деятельности.

Кроме того, в целях поощрения лиц, внесших вклад в борьбу с коррупцией, учреждается нагрудный знак «За вклад в борьбу с коррупцией».

До июня 2026 года агентство совместно с Министерством цифровых технологий, Генеральной прокуратурой, МВД, Государственным комитетом национальной безопасности и Министерством экономики и финансов разработает проект нормативно-правового акта, предусматривающий:

- цифровизацию системы поощрений через модернизацию платформы E-Anticor.uz на основе опыта южнокорейской платформы Clean Portal, включая поддержку лиц, сообщивших о нарушениях;

- закрепление за агентством статуса координирующего органа по вопросам поощрения;

- организацию системы поощрений через Фонд развития общественного контроля.