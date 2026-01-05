USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
Подписаться на уведомления
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
Новость дня
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Сообщил о коррупции – получи защиту

указ в Узбекистане
16:03 912

В Узбекистане вводится практика предоставления защитного ордера для лиц, сообщивших о коррупции. Соответствующие положения закреплены в президентском указе «О системе предотвращения коррупции и совершенствовании борьбы с ней в Республике Узбекистан».

Согласно документу, Агентство по борьбе с коррупцией будет выдавать защитные ордера гражданам, которые сообщили о коррупционных нарушениях, чтобы защитить их от преследований и давления в ходе трудовой деятельности.

Кроме того, в целях поощрения лиц, внесших вклад в борьбу с коррупцией, учреждается нагрудный знак «За вклад в борьбу с коррупцией».

До июня 2026 года агентство совместно с Министерством цифровых технологий, Генеральной прокуратурой, МВД, Государственным комитетом национальной безопасности и Министерством экономики и финансов разработает проект нормативно-правового акта, предусматривающий:

- цифровизацию системы поощрений через модернизацию платформы E-Anticor.uz на основе опыта южнокорейской платформы Clean Portal, включая поддержку лиц, сообщивших о нарушениях;

- закрепление за агентством статуса координирующего органа по вопросам поощрения;

- организацию системы поощрений через Фонд развития общественного контроля.

Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году
Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году рассказал эксперт
16:05 2230
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет фото; видео; обновлено 17:00
17:00 3957
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать обновлено 16:54
16:54 2072
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам фото
16:45 1075
Мадуро доставили в суд в наручниках
Мадуро доставили в суд в наручниках фото; видео; новость дополнена
17:30 1455
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
14:35 2467
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности обновлено 16:00
16:00 3566
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 1343
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 2395
Украинцы сдерживают штурм россиян
Украинцы сдерживают штурм россиян
14:41 1737
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро фото
14:38 2264

ЭТО ВАЖНО

Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году
Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году рассказал эксперт
16:05 2230
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет фото; видео; обновлено 17:00
17:00 3957
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать обновлено 16:54
16:54 2072
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам фото
16:45 1075
Мадуро доставили в суд в наручниках
Мадуро доставили в суд в наручниках фото; видео; новость дополнена
17:30 1455
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
14:35 2467
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности обновлено 16:00
16:00 3566
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 1343
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 2395
Украинцы сдерживают штурм россиян
Украинцы сдерживают штурм россиян
14:41 1737
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро фото
14:38 2264
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться