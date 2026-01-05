Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году

В последнее время на рынке недвижимости Азербайджана активно обсуждается возможное снижение спроса и признаки застоя. На фоне этих разговоров ситуацию для haqqin.az прокомментировал руководитель Ассоциации риелторов Азербайджана, эксперт по недвижимости и строительству Эльнур Азадов, отметив, что речь не идет о системном кризисе на рынке, а лишь о сегментарных изменениях спроса, которые затрагивают отдельные направления недвижимости.

По его словам, «небольшой спад действительно ощущается», однако в основном он наблюдается в сегменте элитного жилья и в ценовом диапазоне от 300 тысяч манатов и выше.

«В целом наибольшим спросом пользуется недвижимость стоимостью до 200 тысяч манатов, особенно в том сегменте, где жилье соответствует требованиям ипотечного кредитования. При этом количество объектов, ежегодно выставляемых на продажу, сокращается. Это связано с тем, что значительная часть недвижимости переходит под ипотеку и фактически выходит с рынка на долгие годы. Важным фактором роста цен после 2020 года стало массовое строительство на освобожденных территориях, а также резкое подорожание строительных материалов, начиная с 2021 года. В частности, арматура подорожала с 780 до 1200 манатов за тонну, что привело к росту себестоимости строительства», — отметил Азадов.

Дополнительное влияние, по его словам, оказали новые строительные нормативы и резкое сокращение разрешений на строительство: за последние 10 лет их количество уменьшилось более чем в 10 раз. Он подчеркнул, что в результате на рынке стало появляться меньше новой недвижимости, снизилась конкуренция между застройщиками, а цены на первичном рынке оказались на 15–20% выше среднерыночных.

«Все эти факторы привели к устойчивому росту цен. Если сравнивать конец 2020 года и конец 2025 года, на первичном рынке недвижимости в Баку цены выросли примерно на 70%. В регионах рост был менее выраженным и в среднем составил от 20 до 50% в зависимости от типа недвижимости. При этом наиболее заметное подорожание зафиксировано в Баку, на Апшероне и в Хырдалане», — подчеркнул эксперт.

По прогнозу Азадова, в 2026 году наиболее востребованной останется бюджетная и среднеценовая недвижимость, особенно объекты, подходящие под ипотеку. Спрос на этот сегмент, по его словам, по-прежнему высок и сохранится в текущем году, поэтому снижения цен здесь не ожидается. Он отметил, что снизятся лишь квартиры стоимостью от 300 тысяч манатов и выше: «С уверенностью можно сказать, что в 2026 году прогнозируемый рост цен на жилую недвижимость в Баку составит не менее 12%. На Апшеронском полуострове рост цен на жилой фонд достигнет как минимум 10%. Наиболее востребованными останутся квартиры небольшой площади и объекты стоимостью до 150–200 тысяч манатов, цены на которые снижаться не будут. Исключением могут стать отдельные зоны с переизбытком предложения, в частности, Хырдалан и Масазыр, где ожидается увеличение количества объектов, выставляемых на продажу».