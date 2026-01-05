USD 1.7000
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
Танкер сел на мель у берегов Турции

16:09 678

Танкер Qendil под оманским флагом сел на мель у острова Бозджаада из-за плохой погоды, сообщили власти турецкой провинции Чанаккале.

Местные власти сообщили, что «судно не тонет, экипаж в порядке, загрязнения окружающей среды не зафиксировано». Танкер, следовавший из порта Алиага в Ялову, уже получил помощь от направленных к нему буксиров, уточнили власти провинции.

Генеральное управление метеорологии Турции предупредило о сильном ветре на побережье Эгейского моря – с 3 по 5 января порывы могут достигать 90 км/ч, а с 6 по 8 января – до 75 км/ч.

Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году
Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году рассказал эксперт
16:05 2243
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет фото; видео; обновлено 17:00
17:00 3967
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать обновлено 16:54
16:54 2078
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам фото
16:45 1083
Мадуро доставили в суд в наручниках
Мадуро доставили в суд в наручниках фото; видео; новость дополнена
17:30 1476
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
14:35 2471
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности обновлено 16:00
16:00 3571
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 1345
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 2401
Украинцы сдерживают штурм россиян
Украинцы сдерживают штурм россиян
14:41 1737
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро фото
14:38 2264

ЭТО ВАЖНО

