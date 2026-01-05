Танкер сел на мель у берегов Турции

Танкер Qendil под оманским флагом сел на мель у острова Бозджаада из-за плохой погоды, сообщили власти турецкой провинции Чанаккале.

Местные власти сообщили, что «судно не тонет, экипаж в порядке, загрязнения окружающей среды не зафиксировано». Танкер, следовавший из порта Алиага в Ялову, уже получил помощь от направленных к нему буксиров, уточнили власти провинции.

Генеральное управление метеорологии Турции предупредило о сильном ветре на побережье Эгейского моря – с 3 по 5 января порывы могут достигать 90 км/ч, а с 6 по 8 января – до 75 км/ч.