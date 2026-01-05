USD 1.7000
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Распускавшие слухи о жене Макрона получили сроки

Уголовный суд Парижа вынес приговор по делу об онлайн-травле и распространении слухов о первой леди Франции Брижит Макрон.

Десять подсудимых были признаны виновными в «умышленном причинении вреда» посредством «злонамеренных, унизительных и оскорбительных высказываний» в адрес жены президента Франции.

Большинство подсудимых получили условные сроки от четырех до восьми месяцев. Одному из фигурантов дела вынесли приговор в виде шести месяцев тюремного заключения за неявку на судебное заседание.

Среди осужденных — глава рекламного агентства Орельен Пуарсон (он получил восемь месяцев условно) и «ясновидящая» Амандин Руа (полгода лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания), которых прокуратура называла инициаторами кампании по дезинформации против Брижит Макрон. Их обоих также обязали пройти курс по уважительному отношению к другим пользователям в интернете.

Все подсудимые распространяли в сети конспирологическую теорию о том, что Брижит Макрон — трансгендерная женщина, родившаяся мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье (так зовут ее брата). Также они публично высмеивали 24-летнюю разницу в возрасте супругов Эммануэля и Брижит Макрон.

В настоящее время в американском суде рассматривается аналогичный иск президента и первой леди Франции к ультраправой активистке Кэндис Оуэнс, которая также активно распространяет слухи о трансгендерности Брижит Макрон.

