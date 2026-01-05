Швейцария замораживает активы Мадуро

Федеральный совет (правительство) Швейцарии заблокировал все активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лиц из его ближайшего окружения. Об этом говорится в сообщении правительства, сообщает ТАСС.

«5 января 2026 года Федеральный совет принял решение с немедленным вступлением в силу заблокировать все активы (президента Венесуэлы) Николаса Мадуро и других лиц из его окружения, находящиеся в Швейцарии», - говорится в тексте.

Согласно заявлению, эти меры направлены на то, чтобы предотвратить вывод незаконно приобретенных активов за пределы конфедерации. Отмечается, что заморозка затронет активы лиц, которые до сих пор не подвергались санкциям в Швейцарии, и не коснется активов членов действующего правительства Венесуэлы. В Федеральном совете отметили, что блокировка является дополнением к аналогичным ограничениям, действующим в отношении Венесуэлы с 2018 года.