США открыто заявили: Никакой России и Китая!
Новость дня
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Полиция задержала подозрительного человека у дома Вэнса

16:47 497

Американская полиция задержала человека, который вел себя подозрительно возле дома вице-президента США Джей Ди Вэнса в Цинциннати (штат Огайо), сообщили правоохранительные органы телеканалу Fox News.

Вице-президент Джей Ди Вэнс

По информации полиции, в понедельник сотрудник Секретной службы США, отвечающий за охрану первых лиц государства, вызвал правоохранителей после того, как заметил убегающего от дома человека.

Тем временем телеканал CNN сообщает, что подозреваемый задержан, ведется расследование. В момент происшествия сам вице-президент и члены его семьи в доме не находились. Источник телеканала в правоохранительных органах уточнил, что задержанный не проникал внутрь здания.

Уточняется, что прибывшая к дому вице-президента полиция зафиксировала повреждения окон.

