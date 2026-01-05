Мадуро доставили в суд в наручниках

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник предстанет перед судом в Нью-Йорке. Кортеж с ним был замечен при выезде из следственного изолятора в Бруклине накануне заседания. Бронированный автомобиль с Мадуро и его женой Силией Флорес прибыл к зданию суда в Нью-Йорке, передает CNN.

Мадуро и его жену Силию Флорес вывели с территории колонии вооруженные люди и посадили в автомобили. Затем его пересадили в вертолет, тот доставил задержанного к зданию федерального суда Нью-Йорка.