США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Мадуро доставили в суд в наручниках

фото; видео; новость дополнена
17:30

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник предстанет перед судом в Нью-Йорке. Кортеж с ним был замечен при выезде из следственного изолятора в Бруклине накануне заседания.

Бронированный автомобиль с Мадуро и его женой Силией Флорес прибыл к зданию суда в Нью-Йорке, передает CNN.

Мадуро и его жену Силию Флорес вывели с территории колонии вооруженные люди и посадили в автомобили. Затем его пересадили в вертолет, тот доставил задержанного к зданию федерального суда Нью-Йорка.

Мадуро был доставлен в США после операции американских военных в минувшие выходные. Ему предъявлены обвинения, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты фактически «взяли ситуацию под контроль» в Венесуэле. Исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес в свою очередь призвала к «сотрудничеству» с Вашингтоном, что стало заметным смягчением ее первоначальной реакции на американскую операцию. По словам госсекретаря США Марко Рубио, Вашингтон работает над формированием лояльного временного правительства, сосредоточив внимание на выработке политики и сохранении «рычагов влияния».

Трамп также выступил с рядом резких заявлений в адрес других стран региона. Он допустил возможность военных действий против Колумбии, призвал Мексику «навести порядок» в вопросе наркотрафика и вновь заявил, что США «нужна Гренландия», подчеркнув ее стратегическое значение.

