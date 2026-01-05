USD 1.7000
EUR 1.9859
RUB 2.1157
США открыто заявили: Никакой России и Китая!
США открыто заявили: Никакой России и Китая!

Ильхам Алиев поздравляет православных Азербайджана

17:17 280

В Азербайджане на протяжении столетий между различными народами и конфессиями царит атмосфера национально-духовной солидарности, основанной на взаимном уважении и доверии, доброй дружбе и братстве, говорится в обращении президента Ильхама Алиева, направленном православной христианской общине Азербайджана.

«Пропаганда в нашем обществе и поощрение высокой культуры сосуществования, морально-нравственных норм, мультикультурных ценностей и принципов терпимости составляют приоритетный вектор проводимой нами государственной политики», - отмечается в обращении главы государства.

Президент Алиев указывает, что «в известном своими богатыми традициями толерантности Азербайджане сегодня каждый имеет возможности для культурного самовыражения. Независимо от языка, религии, национальной принадлежности, для всех граждан нашей страны, в том числе для христианской общины, созданы всесторонние демократически-правовые условия, позволяющие сохранять и еще более развивать их этнокультурную самобытность. Заслуживает одобрения тот факт, что наши христианские соотечественники активно участвуют во всех сферах общественно-политической, социально-культурной жизни, не жалея усилий во имя прогресса и процветания нашего общего дома – Азербайджана».

«Праздник Рождества олицетворяет такие высокие чувства, как обновление, чистота, милосердие и добродетель. В этот светлый день еще раз передаю всем вам праздничные поздравления, желаю счастья вашим семьям, изобилия на ваших столах», – говорится в обращении главы государства.

Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году
Насколько и какие квартиры подорожают в Баку в 2026 году рассказал эксперт
16:05 2266
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет
Власти Ирана заявили: никакого снисхождения не будет фото; видео; обновлено 17:00
17:00 3994
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать
Эрдоган хочет F-35. Израиль обещает этому помешать обновлено 16:54
16:54 2088
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам фото
16:45 1101
Мадуро доставили в суд в наручниках
Мадуро доставили в суд в наручниках фото; видео; новость дополнена
17:30 1499
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
Диверсия в Финском заливе с участием судна Алекперовых. Арестован гражданин Азербайджана
14:35 2475
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности
Зеленский подтвердил увольнение главы Службы безопасности обновлено 16:00
16:00 3579
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков
15:35 1353
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией
Осторожная оттепель между Азербайджаном и Арменией Отчет Stratfor
14:54 2411
Украинцы сдерживают штурм россиян
Украинцы сдерживают штурм россиян
14:41 1743
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро
Как мировые рынки отреагировали на захват Мадуро фото
14:38 2268

