Ильхам Алиев поздравляет православных Азербайджана

В Азербайджане на протяжении столетий между различными народами и конфессиями царит атмосфера национально-духовной солидарности, основанной на взаимном уважении и доверии, доброй дружбе и братстве, говорится в обращении президента Ильхама Алиева, направленном православной христианской общине Азербайджана.

«Пропаганда в нашем обществе и поощрение высокой культуры сосуществования, морально-нравственных норм, мультикультурных ценностей и принципов терпимости составляют приоритетный вектор проводимой нами государственной политики», - отмечается в обращении главы государства.

Президент Алиев указывает, что «в известном своими богатыми традициями толерантности Азербайджане сегодня каждый имеет возможности для культурного самовыражения. Независимо от языка, религии, национальной принадлежности, для всех граждан нашей страны, в том числе для христианской общины, созданы всесторонние демократически-правовые условия, позволяющие сохранять и еще более развивать их этнокультурную самобытность. Заслуживает одобрения тот факт, что наши христианские соотечественники активно участвуют во всех сферах общественно-политической, социально-культурной жизни, не жалея усилий во имя прогресса и процветания нашего общего дома – Азербайджана».

«Праздник Рождества олицетворяет такие высокие чувства, как обновление, чистота, милосердие и добродетель. В этот светлый день еще раз передаю всем вам праздничные поздравления, желаю счастья вашим семьям, изобилия на ваших столах», – говорится в обращении главы государства.